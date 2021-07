आज का दिन: क्या कैडर बनकर मोदी विरोधी फ्रंट में रह पाएंगी ममता?

ब्रिटेन की कंज़रवेटिव प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने कभी एक स्लोगन का इस्तेमाल किया था, स्लोगन था TINA मतलब There is no alternative, थैचर ने दावा किया था मार्केट इकोनॉमी ही इकलौता सिस्टम है जो काम करता है और इसका कोई विकल्प नहीं, मोटा-माटी इसी टर्म्स का इस्तेमाल लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर भी किया जाता रहा है कि उनकी लोकप्रियता के अलावा उनको एक फ़ायदा इस TINA इफेक्ट का भी उन्हें मिलता है जहाँ ये कहा जाता है कि उनका कोई विकल्प नहीं, वहीं ऑपोजिसन लगातार ये प्रयास करता रहा है कि क्यों न एक साझा चेहरा गठबंधन और मुद्दों के बिनाह पर देश को एक विकल्प दिया जाए, इसमें भी एक गुट कॉंग्रेस के साथ और एक कांग्रेस के बिना गठबंधन बनाने का हिमायती है.

बहरहाल, इन दिनों राहुल गांधी और साथ ही साथ ममता बनर्जी जोर शोर से एक साझे गठबंधन बनाने को लेकर पहल करते हुए नज़र आ रहे हैं, राहुल संसद से हमलावर है ही वहीं, ममता बनर्जी फिलहाल दिल्ली दौरे पर हैं और लगातार केंद्र सरकार की आलोचना में कोई कमी नहीं छोड़ रही, साथ ही कल ममता ने सोनिया और राहुल गाँधी के साथ बैठक की, मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सबको एकजुट होना होगा और सरकार पेगासस पर जवाब दे.

ममता ने कहा कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर केंद्र को संसद में जवाब देना चाहिये. तो क्या इन सब मुलाकातों से हम यह समझें कि विपक्ष पेगासस के ज़रिये रिवाइव कर रहा है खुद को और राहुल, ममता बनर्जी, इस पहल में किस हद तक क़ामयाब नज़र आते हैं? और विपक्ष के गठबंधन में ममता का क्या रोल होगा, इससे जुड़े सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा, ''हम लीडर नहीं, कैडर हैं और मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं कि इसे कोई और लीड करेगा'' ; तो क्या ये प्रैक्टिकली सम्भव है?

आईसीएमआर चौथा नेशनल सीरो सर्वे कई मायनों में अलग था क्योंकि पहली बार बच्चों को शामिल किया गया था, इसके मुताबिक 67.6% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई थी. अब आईसीएमआर ने इसी चौथे सर्वे की और लेटेस्ट फाइंडिंग्स रिलीज की है. फाइंडिंग के मुताबिक मध्य प्रदेश के लगभग 79% सैंपल्स में कोरोनावायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिले हैं उसके बाद राजस्थान, बिहार और गुजरात में 75 फीसदी सीरो पॉजिटिविटी पाई गई है. लेकिन इसमें एक फाइंडिंग्स है जो हैरान करती है. वो ये की केरल में लगभग 44 फीसदी लोगों में एंटीबॉडीज मिली हैं. सवाल यहां यही उठता है की केरल जो पहली लहर से लेकर दूसरी लहर तक सबसे प्रभावित रहा यहां तक कि मौजूदा हालात में भी इसी राज्य को लेकर एक्सपर्ट्स को चिंताएं है वहां इतनी कम एंटीबॉडीज लोगों में कैसे बनी है. ये इस तरह का विरोधाभास क्यों है?

बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में DICGC एक्ट यानि Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation एक्ट, में कुछ संशोधन को मंजूर कर लिया गया. कई बार ऐसा होता है कि कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है. इसमें सबसे ज़्यादा टेंशन खाताधारक को होती है, क्योंकि उसका पैसा फंस जाता है। अब इस एक्ट के नए नियमों के तहत, 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपए तक की बीमा रकम खाताधारक को मिलेगी. ये 5 लाख रुपए की रकम पहले 1 लाख रुपए थी. साथ ही, insurance के पैसे देने का समय भी पक्का कर दिया है. इसके दायरे में सभी कमर्शियल और विदेशी बैंक आएंगे. वो विदेशी बैंक, जिनकी ब्रांच भारत में है. ये तो हुई मोटामोटी एक बात लेकिन क्या है ये DICGC कानून और इसमें किस तरह के और प्रावधान थे पहले?

बुधवार को भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों के टी-20 सीरीज़ का दूसरा मुकाबला खेला गया. हालांकि पहला मुकाबला जीतकर भारतीय टीम 1-0 से आगे चल रही थी. लेकिन कुणाल पांड्या की कोरोना रिपोर्ट पॉज़िटिव आने के बाद 9 भारतीय खिलाड़ियों को आइसोलेट कर दिया गया था जिसके कारण वे कल का मुकाबला नहीं खेल सके. पर इन सबके बीच अच्छी ख़बर ये है कि क्रुणाल को छोड़कर बाक़ी सभी खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी. कई अनुभवी खिलाड़ी के अभाव में खेले गए इस मैच में इंडियन टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 132 रन बनाएं. वहीं दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 6 विकेट गंवाकर 19.4 ओवर में ये मैच जीत लिया. तो कहां चूक गए हम? और क्या आज वो सीख काम आएगी?

इन सब ख़बरों पर विस्तार से बात के अलावा हेडलाइंस और आज के दिन की इतिहास में अहमियत सुनिए 'आज का दिन' में अमन गुप्ता के साथ.

29 जुलाई 2021 का 'आज का दिन' सुनने के लिए यहां क्लिक करें.