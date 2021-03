आज का दिन: बाटला हाउस एनकाउंटर केस में क्या था आरिज खान का रोल?

13 साल पुराने “बाटला हाउस एनकाउंटर केस” में दिल्ली की अदालत ने कल बड़ा फ़ैसला सुनाया. ये एनकाउंटर 19 सितंबर 2008 की सुबह हुआ था. उससे ठीक हफ़्ता भर पहले दिल्ली में पाँच जगहों पर धमाके हुए थे जिनमें 39 लोग मारे गए थे. दिल्ली पुलिस इसी मामले में जाँच करते हुए बाटला हाउस नाम के इलाक़े में पहुँची थी. यहाँ एल-18 नंबर की इमारत में तीसरी मंज़िल पर उनकी मुठभेड़ कुछ लोगों से हो गई. कहा जाता है कि वो इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी थे. इस एनकाउंटर में दो लोग मारे गए. दोनों संदिग्ध आज़मगढ़ के थे. दो की गिरफ़्तारी भी हुई थी. एक फ़रार हो गया. जो फ़रार हुआ उसका नाम आरिज़ खान था. दस साल बाद गिरफ्तार किए गए इसी आरिज़ खान को अदालत से सज़ा ए मौत मिली है. फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि बाटला हाउस में हुए एनकाउंटर पर तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं. बहरहाल, कोर्ट ने इस मामले में आरिज खान की भूमिका को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया है. आज इसी केस को हम revisit करेंगे कोर्ट इस फैसले तक कैसे पहुंचा, केस में अहम मोड़ क्या थे, आरिज़ खान का क्या रोल था इस केस में. बता रहे हैं आजतक डॉट इन के हमारे सहयोगी परवेज़ सागर.

जब आप वोट डालने जाते है तो आपके पास NOTA यानी None of the Above का ऑप्शन भी होता है. यानी चुनाव में खड़ा कोई भी उमीदवार आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबा दीजिए. जब वोट गिने जाएंगे तो नोटा के वोट भी गिने जाते हैं लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि नोटा के वोट गिने तो जाएंगे पर इसे रद्द मतों की श्रेणी में रखा जाएगा. यही वजह है कि भारत में NOTA की कोई अहमियत है नहीं. लोग NOTA पर वोट डालना अपना वोट ख़राब करना समझते हैं. कई बार आवाज़ उठती रही है कि नोटा पर अगर वोट ज्यादा पड़े तो चुनाव ही रद्द होना चाहिए . चुनाव आयोग खुद ये अधिकार देने की पैरवी कर चुका है पर अब सुप्रीम कोर्ट मतदाताओं को राइट टू रिजेक्ट यानी सभी प्रत्याशियों को नकारने का अधिकार देने की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है. कल कोर्ट ने इस पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और पूछा कि क्या नोटा पर ज़्यादा वोट पड़ने पर फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट कवर करनेवालीं आजतक रेडियो रिपोर्टर अनीशा माथुर से हमने बात की और उनसे पूछा कि पीटिशन में माँग क्या रखी गई और फ़िलहाल जो क़ानून है वो क्या कहता है?

अगर आपका इंटरेस्ट बिटकॉइन में रहा हो तो ये ख़बर आपके लिए ही है. आज के दौर में बिटकॉइन दुनिया में सबसे ज़्यादा खरीदी और बेचे जाने वाली क्रिप्टोकरंसी है इसका इस्तेमाल लोग एक बेहतरीन निवेश विकल्प के तौर पर भी कर रहे हैं. हाल ही में बिटकॉइन ने $60,000 की कीमत का आंकड़ा पार कर लिया है यानी कि अगर भारतीय करेंसी में देखा जाए तो प्रेजेंट में एक बिटकॉइन की कीमत 43 लाख रुपये से भी ज़्यादा हैं. लेकिन जो ख़बर मैं आज बताने वाला हूँ वो इसके बैन को लेकर है. सोर्सेज के हवाले से ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ को बैन करने का प्लान कर रही है. इसके अलावा इसकी ट्रेडिंग, माइनिंग, ट्रांसफर और होल्डिंग को कानूनन अपराध बनाया जा सकता है. एक नए बिल पर काम हो रहा है और हो सकता है कि इस बिल को कानून भी बना दिया जाए. सवाल है कि ज़रूरत क्यों है इसे बैन करने की? क्या वजहें है? जवाब दे रहे हैं टेक्नोलॉजी और डिजिटल से जुड़ी ख़बरों पर नज़र रखने वाले हमारे रिपोर्टर मानस तिवारी.

भारत और इंग्लैंड के बीच टी-20 सीरीज़ चल रही है. पांच में से दो मुकाबले खेले जा चुके हैं और दोनों ने एक-एक मैच अपने नाम किया है. सीरीज फ़िलहाल बराबरी पर है। अब आज एक बार फिर से दोनों आमने-सामने होंगी। वेन्यू वही होगा - अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम. कहाँ होंगी इस मुकाबले में दोनों टीमों की नज़रें? क्या टीम इंडिया के प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव की गुंजाइश है या फिर इंग्लैंड की टीम वापसी के लिए क्या रणनीति अपना सकती है? इन्ही सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की हमारे सहयोगी रितु राज ने, खेल पत्रकार मुहम्मद इक़बाल के साथ इस बातचीत में.



साथ ही आज की तारीख का इतिहास और अख़बार का हाल तो है ही. ये सब कुछ सिर्फ आधे घंटे के मॉर्निंग न्यूज़ पॉडकास्ट 'आज का दिन' में नितिन ठाकुर के साथ.

