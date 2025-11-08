scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 8 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चार नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने विवेक रामास्वामी को ओहायो गवर्नर के लिए समर्थन दिया. दिल्ली एयरपोर्ट की तकनीकी समस्या दूर हुई, ICC ने महिला वनडे वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या बढ़ाई और आज़म खान मानहानि केस में बरी हुए.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने चार वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है. (PHOTO: PTI)
पीएम मोदी ने चार वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है. (PHOTO: PTI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 8 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: देश को चार नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली, जिन्हें पीएम मोदी ने वाराणसी से हरी झंडी दिखाई. अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विवेक रामास्वामी को ओहायो गवर्नर चुनाव के लिए समर्थन दिया. दिल्ली एयरपोर्ट की तकनीकी गड़बड़ी ठीक होने के बाद उड़ानें पटरी पर लौट आईं. ICC ने महिला वनडे वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या 10 करने का फैसला किया, वहीं आज़म खान को मानहानि मामले में कोर्ट से राहत मिली. साथ ही CAT 2025 परीक्षा 30 नवंबर को आयोजित की जाएगी.

देश को चार 'वंदे भारत' की सौगात... PM मोदी ने काशी से दिखाई हरी झंडी, कहा- यह भारतीयों की ट्रेन है

PM मोदी ने शनिवार को वाराणसी से देश को चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई. ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु रूट पर संचालित होंगी. इनमें से सबसे अहम मानी जा रही है बनारस–खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे काशी और पूरे पूर्वांचल के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

एक क्लिक में पढ़ें 8 नवंबर, शनिवार की अहम खबरें 
सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शमी की पत्नी से पूछे सवाल (Photo: AP)
पढ़ें 7 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
तकनीकी खराबी के बाद स्पाइसजेट ने जारी की सलाह
पढ़ें 7 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
एक क्लिक में पढ़ें 7 नवंबर, शुक्रवार की अहम खबरें 
Rahul Gandhi
पढ़ें 5 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 

'यंग, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग...', राष्ट्रपति ट्रंप ने ओहायो गवर्नर के लिए विवेक रामास्वामी को दिया समर्थन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के उद्यमी और राजनेता विवेक रामास्वामी को ओहायो राज्य के गवर्नर पद के लिए अपना "पूर्ण और संपूर्ण समर्थन" दिया है. ट्रंप ने उन्हें 'यंग, स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट' बताते हुए कहा कि वे राज्य की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेंगे, टैक्स घटाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे.

Advertisement

दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी समस्या दूर, फ्लाइट ऑपरेशंस अब पटरी पर... आ गया IGI का अपडेट

दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई बड़ी तकनीकी गड़बड़ी दूर कर दी गई है. ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) के पूरी तरह बहाल होने के बाद उड़ान संचालन अब सामान्य हो गया है. शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई बड़ी तकनीकी खराबी के कारण 800 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई, जिससे सैकड़ों यात्री घंटों तक टर्मिनल पर फंसे रहे.

ICC का बड़ा कदम... अब 10 टीमों का होगा महिला वनडे वर्ल्ड कप, अमोल मजूमदार को भी अहम जिम्मेदारी

ICC ने महिला वनडे वर्ल्ड कप को 2029 से 8 टीमों के बजाय 10 टीमों तक बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला किया है. ICC ने ये फैसला हाल ही में हुए महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में दर्शकों की बढ़ती संख्या और लोकप्रियता को देखते हुए लिया है. ICC ने ये भी पुष्टि की कि ओलंपिक 2028 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 6-6 क्रिकेट टीमें शामिल होंगी.

आजम खान को मिली राहत, मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी

लखनऊ की MP/MLA कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सदस्य और रामपुर के पूर्व सांसद आज़म खान को मानहानि के मामले में बरी कर दिया है. 2019 में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में आज़म के खिलाफ एडवोकेट अललामा जमीर ने छवि धूमिल कर प्रतिष्ठा को घोर आघात पहुंचाने का मामला दर्ज कराया था. बीते सितंबर में आजम करीब 23 महीनों के बाद सीतापुर जेल से बाहर आए थे.

Advertisement

मोहसिन नकवी से एशिया कप ट्रॉफी वापस लेने की तैयारी! BCCI की शिकायत पर ICC ने दिया दखल

BCCI ने एशिया कप 2025 की ट्रॉफी को लेकर चल रहे विवद को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की बैठक में उठाया है. आईसीसी ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक स्पेशल कमेटी गठित की है, जो जल्द ही समाधान निकालने पर काम करेगी ताकि एशिया कप ट्रॉफी भारत को ससम्मान सौंपी जा सके. हालांकि, ये मुद्दा बैठक के आधिकारिक एजेंडे में शामिल नहीं था.

CAT 2025: IIM कोझिकोड ने जारी की परीक्षा की तारीख, जानें शेड्यूल

 

IIM कोझिकोड ने बताया है कि कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) की परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी. ये परीक्षा देश के करीब 170 शहरों में तीन पालियों में होगी. इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 12 नवंबर को जारी किए जाएंगे. CAT के जरिए देश के IIMs और शीर्ष बी-स्कूलों में MBA और मैनेजमेंट कोर्सेज में प्रवेश मिलता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement