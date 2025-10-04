scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 4 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

ट्रंप के पीस प्लान की घोषणा के बाद गाजा में शांति प्रयासों पर बड़ी प्रगति के संकेत मिल रहे हैं. पीएम मोदी ने ट्रंप की पहल की सराहना करते हुए कहा कि बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है. छठ पूजा से पहले इंडिगो एयरलाइंस ने पूर्णिया से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए शुक्रवार से टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के गाजा में शांति प्रयासों की सराहना. (photo: PTI)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान की घोषणा के बाद गाजा में शांति प्रयासों पर बड़ी प्रगति के संकेत मिल रहे हैं. पीएम मोदी ने ट्रंप की पहल की सराहना करते हुए कहा कि बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है. छठ पूजा से पहले इंडिगो एयरलाइंस ने पूर्णिया से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए शुक्रवार से टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है. RBI ने 4 अक्टूबर से फास्ट चेक क्लियरेंस सिस्टम लागू करने का फैसला किया है. वहीं, बिहार सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में कुल 129 महत्वपूर्ण निर्णय लिए. पढ़ें शनिवार सुबह की टॉप खबरें...

'भारत शांति के साथ है...', गाजा पर ट्रंप के पीस प्लान का PM मोदी ने किया खुलकर समर्थन

डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान की घोषणा के बाद गाज़ा में शांति प्रयासों पर बड़ी प्रगति के संकेत मिल रहे हैं. पीएम मोदी ने ट्रंप की पहल की सराहना करते हुए कहा कि बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है. PM ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं क्योंकि गाज़ा में शांति प्रयास निर्णायक प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं.'

Purnea Airport से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट, बुकिंग शुरू, कितना किराया?

छठ पूजा से पहले इंडिगो एयरलाइंस ने पूर्णिया से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए शुक्रवार से टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है. बीते महीने 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद से ही सीमांचल के लोग दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट की मांग कर रहे थे.

बिहार में इलेक्शन का काउंटडाउन... पटना में EC की टीम, चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज़ हो गई हैं. इसी क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार देर रात पटना पहुंचे. इस दौरान वो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे. एक अधिकारी ने बताया कि दौरे के बाद जल्द ही चुनाव की घोषणा हो सकती है.

आज से बदल गया बैंक Cheque क्लियरेंस का नियम, फटाफट होगा ये बड़ा काम

RBI ने 4 अक्टूबर से फास्ट चेक क्लियरेंस सिस्टम लागू करने का फैसला किया है. इस नई व्यवस्था से चेक जमा कराने पर पैसे उसी दिन खातों में जमा हो सकेंगे, जिससे पहले की तरह 1–2 दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. यह नई व्यवस्था शुरुआत में बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के क्लियरिंग ग्रिड पर लागू होगी, फिर देशभर में इस नियम को लागू किया जाएगा.

कर्मियों का 3% DA बढ़ा, वकीलों को ₹5000 स्टाइपेंड... बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश ने खोला खजाना, 129 फैसलों पर लगी मुहर

बिहार सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में कुल 129 महत्वपूर्ण निर्णय लिए. इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA में 3 फीसदी की वृद्धि, बिहार में फिल्म एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट की स्थापना, और पटना में फाइव स्टार होटल के निर्माण जैसे बड़े फैसले शामिल हैं. वहीं, इस बैठक में ₹4 लाख के शिक्षा ऋण को ब्याज मुक्त करने का फैसला भी लिया गया.

इटली के मिलान में फिलिस्तीन के समर्थन में हुई रैली, 1 लाख लोग सड़कों पर उतरे... हाईवे ब्लॉक किया, पुलिस पर फेंकी बोतलें

इटली के शहर मिलान में शुक्रवार को लगभग 1 लाख लोग फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित रैली में शामिल हुए. रैली के दौरान तनाव तब बढ़ गया, जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने शहर के हाईवे को ब्लॉक कर दिया और पुलिस पर बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए स्मोक बम का इस्तेमाल किया.

---- समाप्त ----
