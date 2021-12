Breaking News in Hindi, 4 December 2021 के मुख्य खबर और समाचार: सिंघु बॉर्डर पर मीटिंग शुरू, किसान बोले- आज कर सकते हैं घर वापसी

झारखंड में लॉकडाउन लगने की खबर गलत है. सीएम हेमंत सोरेन के नाम से एक फर्जी ट्वीट वायरल किया जा रहा है. इसके जरिए अफवाह फैलाई जा रही है कि झारखंड में 6 दिसंबर से 1 जनवरी तक लॉकडाउन रहेगा और आने-जाने के लिए ई-पास लगेगा. झारखंड के सीएमओ ने इस ट्वीट को गलत बताया है. वहीं, मुख्यमंत्री सोरेन ने एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

This screenshot of Hon’ble CM @HemantSorenJMM’s twitter account in circulation is a fake post. It is REITERATED that no such decision on COVID-19 Lockdown has been taken by the State Government. @JharkhandPolice is instructed to file FIR, identify the miscreants & take action. pic.twitter.com/jnrcImWDIB