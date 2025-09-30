Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 30 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया. वहीं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की. इन खबरों के अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा का नया नक्शा तैयार किया है. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कनाडा ने घोषित किया आतंकी संगठन, हत्या और वसूली का आरोप

कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन की सूची में शामिल कर दिया. अब किसी कनाडाई नागरिक के लिए गैंग को आर्थिक मदद देना या इसके लिए काम करना अपराध होगा.

जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कनाडा की विदेश मंत्री से की मुलाकात, बोले- उनके भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं



विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की. यह मुलाकात भारत-कनाडा संबंधों के पुनर्निर्माण की दिशा में अहम मानी जा रही है.

ट्रंप ने बदल दिया गाजा का नक्शा... इजरायल बॉर्डर पर बनेगा बफर जोन, नए मैप में ब्लू-येलो-रेड लाइन को समझें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को खत्म करवाने के लिए नया प्लान तैयार किया है. ट्रंप ने यह भी कहा है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतान्याहू इस प्लान से सहमत हैं. इसके साथ ही ट्रंप ने गाजा का नया नक्शा तैयार किया है.

क्रिस वोक्स ने इंटरनेशल क्रिकेट को कहा अलविदा, भारत के खिलाफ टूटे हाथ से की थी बल्लेबाजी



इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने सोमवार को इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया. 36 वर्षीय वोक्स हाल ही में भारत-इंग्लैंड सीरीज़ में खेले थे, जहां टूटे हाथ से बल्लेबाजी करती उनकी तस्वीर वायरल हुई थी.

15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित यूपी-पीजीटी परीक्षा फिर हुई रद्द, जानें वजह

15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित यूपी-पीजीटी परीक्षा एक बार फिर स्थगित कर दी गई है. आयोग ने अपरिहार्य कारणों से परीक्षा टालने की सूचना दी. प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी-टीजीटी पदों पर भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से अटकी है.

रेलवे का यात्रियों को तोहफ़ा! दिवाली और छठ के लिए इन 8 रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें



त्योहारी सीज़न में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं. पूर्व मध्य रेलवे ने दीपावली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए 8 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने और 2 जोड़ी ट्रेनों की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है.

राजनाथ सिंह भुज में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भी देखेंगे



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बार दशहरा गुजरात के भुज मिलिट्री स्टेशन पर सैनिकों संग मनाएंगे. वे 1 और 2 अक्टूबर को भुज जाएंगे. विजयदशमी पर सेना के साथ पर्व मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वे सैनिकों से मिलेंगे, बड़ा खाना में शामिल होंगे.

हरियाणा में कांग्रेस की नई टीम तैयार, राव नरेंद्र बने प्रदेश अध्यक्ष... भूपेंद्र हुड्डा को भी मिली अहम जिम्मेदारी

कांग्रेस ने हरियाणा में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है. राव नरेंद्र सिंह को नए प्रदेश अध्यक्ष और भूपिंदर सिंह हुड्डा को विधानसभा दल नेता नियुक्त किया गया. महासचिव केसी वेणुगोपाल की मंजूरी के बाद यह बदलाव किया गया.

दो घंटे का सफर, अब सिर्फ दो मिनट में... क्यों खास है चीन में बना दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, VIDEO

चीन में हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज के खुलने से पहले दो घंटे में तय होने वाला सफर अब सिर्फ दो मिनट में पूरा होगा. गुइझोऊ में बना यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल 625 मीटर ऊंचा और 1,420 मीटर लंबा है.

UKSSSC पेपर लीक: प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे CM धामी, CBI जांच के दिए आदेश



उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री धामी धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों से मिलने परेड ग्राउंड पहुंचे.





