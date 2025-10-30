scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्य पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया है. वहीं, अमेरिका ने ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट परियोजना पर प्रतिबंधों से भारत को बड़ी राहत दी है.

Rohit Arya held 17 children hostage at Powai studio.
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 30 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्य पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया है. वहीं, अमेरिका ने ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट परियोजना पर प्रतिबंधों से भारत को बड़ी राहत दी है. इन खबरों के अलावा, भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य की मौत, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी थी गोली

मुंबई के आर ए स्टूडियो में एक यूट्यूबर रोहित आर्य ने 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लिया. ये स्टूडियो एक्टिंग क्लासेस के लिए जाना जाता है और यहां पहली मंज़िल पर ऑडिशन चल रहे थे. पुलिस मौके पर पहुंची और सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया. वहीं, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी रोहित आर्य की मौत हो गई है.

भारत को ट्रंप से बड़ी राहत, चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंधों से मिली छूट

अमेरिका ने ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट परियोजना पर प्रतिबंधों से भारत को बड़ी राहत दी है. अमेरिका ने चाबहार पोर्ट परियोजना के लिए प्रतिबंधों से छूट की अवधि बढ़ा दी है. चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद अहम है क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा व्यापार मार्ग उपलब्ध कराता है.  

Stock Market Fall: आज 3 कारण... शेयर बाजार हुआ धड़ाम, सेंसेक्‍स 600 अंक टूटा, बिखर गए ये स्‍टॉक

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को तेज़ गिरावट देखने को मिली है. बाजार बंद होने पर सेंसेक्‍स 592.67 अंक या 0.70 प्रतिशत गिरकर 84,404 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 176 अंक या 0.68 प्रतिशत गिरकर 25,877 पर क्लोज़ हुआ. इस दौरान BSE के टॉप 30 शेयरों में से 24 शेयर गिरावट पर बंद हुए, जबकि 6 शेयर चढ़कर बंद हुए.  


नीट पीजी काउंसलिंग 2025: MCC ने जारी किया शेड्यूल, 5 नवंबर तक पूरी करनी होगी च्वॉइन फिलिंग

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट पीजी 2025 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है. इस शेड्यूल के मुताबिक पहले राउंड के लिए 23 अक्टूबर, 2025 को सीटों की संख्या वेरीफाई हो चुकी हैं. अब च्वाइस फिलिंग और विकल्प को लॉक करने की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2025 तक चलेगी. चयनित उम्मीदवारों को सीटें 6 और 7 नवंबर को आवंटित की जाएंगी.

दिल्ली की हवा 'बहुत खराब', आज बदलेगा मौसम तो प्रदूषण से मिलेगी राहत! बारिश पर आया ये अपडेट

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में 30 अक्टूबर को हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई है. IMD के मुताबिक, गुरुवार को पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और शाम तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी. इस बारिश से प्रदूषण में भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. बता दें कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच चुका है.

गोवा के बाद मुंबई में भी बारिश, समुद्र में ऊंची लहरों का अलर्ट, IMD ने जारी की ये चेतावनी

मौसम विभाग ने अरब सागर में बने डिप्रेशन के चलते मुंबई के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया. मौसम विभाग(IMD) ने कई तटीय क्षेत्रों में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी भी दी है. गोवा के कई हिस्सों में बारिश बरसाने के बाद, ईस्ट-सेंट्रल अरब सागर में बना डिप्रेशन अब गुजरात की ओर बढ़ रहा है.

दो महीने में जारी होगी 'चार्ज फ्रेमिंग' पर गाइडलाइन, आपराधिक मुकदमों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों में लंबित आपराधिक मुकदमों के ट्रायल से पहले आरोप तय करने में हो रही अत्यधिक देरी पर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि वो अगले 2 महीने में पूरे देश की अदालतों के लिए 'चार्ज फ्रेमिंग' पर गाइडलाइन जारी करेगा. SC ने इससे जुड़े एक मामले में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा को न्यायमित्र नियुक्त किया है.

वाराणसी में सार्वजनिक जगहों पर थूकने और कूड़ा फेंकने पर लगेगा जुर्माना, VMC ने लागू किया नियम

वाराणसी नगर निगम ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता नियम 2021 लागू कर दिया है. अब वाराणसी में सार्वजनिक जगह पर थूकने पर ₹250 का जुर्माना लगेगा, जबकि कूड़ा फेंकने या वाहन से थूकने पर ₹1000 का जुर्माना लगेगा. नए नियमों के तहत गलियों में आवारा जानवरों के लिए खाना छोड़ने वाले व्यक्तियों पर ₹250 का जुर्माना लगेगा.  

सऊदी अरब का KSA डिजिटल वीज़ा, सिर्फ 1 मिनट में बुकिंग और तुरंत अप्रूवल

सऊदी अरब ने अपना बिल्कुल नया और तेज़ डिजिटल वीज़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. इसके तहत ज़्यादातर वीज़ा अनुरोधों को केवल एक मिनट से लेकर अधिकतम तीन कार्य दिवसों के भीतर प्रोसेस कर दिया जाता है. सऊदी अरब का लक्ष्य लाखों यात्रियों के लिए सूचना, आवेदन और वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया सिंगल, पारदर्शी और यूजर-फ्रेंडली बनाना है.

UFO पर रिसर्च या कुछ और... अमेरिकी एयरफोर्स बेस में तीन शोधकर्ताओं की मौत बनी पहेली
 
ओहायो के राइट-पैटरसन एयर फोर्स बेस पर 24-25 अक्टूबर को तीन कर्मचारियों की मौत हो गई. ये गोपनीय विभागों से जुड़े थे- जैसे मानव क्षमता और हथियार रिसर्च. रोजवेल UFO वाले हैंगर 18 से जुड़ाव ने साजिश की बात पैदा की है. 

