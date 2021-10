LIVE: आज G-20 के 2 सत्र में शिरकत करेंगे पीएम मोदी, ट्रेवी फाउंटेन भी जाएंगे

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है. इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उनकी समाधि शक्ति स्थल पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की.

Delhi: Congress leader Rahul Gandhi pays tribute to former Prime Minister #IndiraGandhi at Shakti Sthal, on her death anniversary today. pic.twitter.com/k40AaMzw70