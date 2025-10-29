Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 29 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव और सात राज्यों के उपचुनावों के लिए 1950 मतदाता हेल्पलाइन सक्रिय की. वहीं, कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला लगातार बारिश के कारण रद्द हुआ. इन खबरों के अलावा, रूस ने आर्कटिक महासागर में अपने न्यूक्लियर पावर्ड टॉरपीडो पोसाइडन का सफल परीक्षण किया. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

चुनाव आयोग ने की सभी राज्यों में वोटर हेल्पलाइन की शुरुआत, 'बुक-ए-कॉल विद बीएलओ' सुविधा भी शुरू



चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और सात राज्यों की आठ सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर देशभर में मतदाता हेल्पलाइन सेवाएं सक्रिय कर दी है. अब नागरिक अपने चुनाव संबंधी सवाल, सुझाव और शिकायतों के समाधान के लिए 1950 टोल-फ्री मतदाता हेल्पलाइन और ‘बुक-ए-कॉल विद बीएलओ’ सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.

IND vs AUS Highlights: कैनबरा T20 बार‍िश की वजह से धुला, महज 58 गेंदों का हुआ खेल... अब मेलबर्न में होगी टक्कर



कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया. बुधवार को हुए इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया था. बारिश के चलते खेल दो बार बाधित हुआ और ओवर घटाकर 18 कर दिए गए. दूसरी बार बारिश पर मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया.

रूस का अचूक हथियार... रेडियोएक्टिव समुद्री लहरें पैदा कर शहरों को कर देगा तबाह, न्यूक्लियर टॉरपीडो की सफल टेस्टिंग

रूस ने दुनिया के सबसे ताक़तवर न्यूक्लियर पावर्ड अंडरवॉटर टॉरपीडो ‘पोसाइडन’ का सफल परीक्षण किया है. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी जानकारी देते हुए इसे बड़ी उपलब्धि बताया.

छपरा: बारिश की वजह से रद्द हुई राजनाथ सिंह की जनसभा, फंसी फायर ब्रिगेड-एम्बुलेंस को धक्का लगाते दिखे गांववाले

छपरा में भारी बारिश के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बुधवार को प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया. यह जनसभा फकुली गांव में बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमारी के समर्थन में होनी थी, लेकिन लगातार बारिश से मैदान और हेलीपैड कीचड़ से भर गए.

अडानी से महिंद्रा तक... आज के 'हीरो' बने ये 10 स्टॉक, सेंसेक्स-निफ्टी जोरदार बढ़त लेकर बंद

बुधवार को शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त तेजी रही और दोनों प्रमुख सूचकांक ग्रीन ज़ोन में बंद हुए. बीएसई सेंसेक्स 368.98 अंकों की बढ़त के साथ 84,997.13 पर और एनएसई निफ़्टी 117.70 अंकों की बढ़त के साथ 26,053.90 पर बंद हुआ.

पाकिस्तान उच्चायोग का बड़ा कदम, 2100 सिख तीर्थयात्रियों को जारी किया वीजा

नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने भारत के 2100 से अधिक सिख तीर्थयात्रियों को वीज़ा जारी किया है. ये तीर्थयात्री पाकिस्तान में आयोजित बाबा गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव में शामिल होंगे.

IND vs AUS: सूर्यकुमार यादव के T20 में 150 छक्के पूरे, दिग्गजों के इस खास क्लब में हुई एंट्री



कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ का पहला मुकाबला खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़ी उपलब्धि हासिल की. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में अपने 150 छक्के पूरे कर लिए.

ट्रंप ने PM मोदी को बताया Nicest Looking Guy... टैरिफ डील पर दिया बड़ा अपडेट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है. दक्षिण कोरिया के बसान में APEC CEO समिट को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'नाइसेस्ट लुकिंग गाइ' बताया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में भरी उड़ान, अंबाला के आसमान में भारत का गौरव

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार सुबह हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफ़ेल फ़ाइटर जेट में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया. इस दौरान एयर चीफ़ मार्शल ए.पी. सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.

सोनम वांगचुक को राहत नहीं, 24 नवंबर तक जोधपुर जेल में ही रहेंगे



सोनम वांगचुक 24 नवंबर तक जेल में रहेंगे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी. उनकी पत्नी गीतांजलि अंग्मो की याचिका पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच सुनवाई करेगी.

---- समाप्त ----