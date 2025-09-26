Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 26 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: एशिया कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. वहीं, 73 वर्षीय सिख महिला को अमेरिका ने बेड़ियों में बांधकर भारत डिपोर्ट किया है. इन खबरों के अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ की व्हाइट हाउस में अहम बैठक हुई है. पढ़ें शुक्रवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

भारत-पाकिस्तान के बीच होगा एशिया कप का फाइनल, बांग्लादेश की उम्मीदें ध्वस्त

एशिया कप 2025 के मैच नंबर-17 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है. दुबई में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 135 रन बनाए थे. इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 124 रन ही बना सकी. अब 28 सितंबर को फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा.

73 साल की सिख महिला को US ने किया डिपोर्ट, बेड़ियों से बांधकर भेजा भारत, 33 साल से अमेरिका में रह रहा था परिवार



अमेरिका में 33 साल से अपने परिवार के साथ रह रही 73 साल की महिला को अमेरिकी सरकार ने भारत डिपोर्ट कर दिया है. आरोप है कि उनके पास अमेरिका में रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई.

Advertisement

व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख मुनीर भी रहे साथ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ की व्हाइट हाउस में अहम बैठक हुई है. इस दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी शहबाज शरीफ के साथ मौजूद थे. बंद कमरे में हुई इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई गई है.

'बेबी I Love You, पास आओ ना...' छात्राओं को ऐसा मैसेज भेजने वाले चैतन्यानंद की मुंबई में मिली लोकेशन

दिल्ली के मैनेजमेंट कॉलेज की 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अंतिम लोकेशन मुंबई में ट्रेस हुई है. एफआईआर में आरोप है कि वह देर रात छात्राओं को बुलाता, 'बेबी, आई लव यू' जैसे मैसेज भेजता था.

'ग्लोबल वर्कफोर्स से मुंह नहीं मोड़ सकते...', एच-1बी वीजा शुल्क विवाद के बीच न्यूयॉर्क में एस जयशंकर का बयान

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका में एच-1बी वीजा पर लगाए गए भारी शुल्क के बीच बड़ा बयान दिया है. न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि दुनिया को ग्लोबल वर्कफोर्स की हकीकत स्वीकार करनी होगी. इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि सिर्फ राष्ट्रीय आबादी से श्रम की जरूरतें पूरी नहीं हो सकतीं.

Advertisement

अमेरिका से व्यापार वार्ता कर लौटी भारतीय टीम, जल्द ही हो सकता है कोई बड़ा ऐलान

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर न्यूयॉर्क में हुई महत्वपूर्ण बातचीत के बाद भारतीय टीम वापस लौट आई है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जिन्होंने टीम का नेतृत्व किया, शुक्रवार को वापस आएंगे. ये वार्ता ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल की खरीद के कारण भारतीय सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था.

एशिया कप: सूर्यकुमार यादव की मैच रेफरी संग सुनवाई पूरी, ICC आज सुनाएगी फैसला

एशिया कप 2025 में भारत-PAK मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ दर्ज शिकायत पर उनकी मैच रेफरी संग सुनवाई पूरी हो गई है. ICC शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुनाएगी. PCB ने सूर्यकुमार के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराईं. पहली शिकायत उनके मैच बाद दिए गए बयान को लेकर थी, दूसरी शिकायत PAK खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने के मुद्दे पर थी.

SSC Constable Recruitment 2025: दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल पद पर आवेदन शुरू, यहां करें अप्लाई

SSC ने दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती परीक्षा में दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल ड्राइवर पुरुष के 737 पद भरे जाएंगे. दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल AWO/TPO - पुरुषों के लिए 370 पद, महिलाओं के लिए 182 पद खाली हैं. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2025 तक है.

Advertisement

मॉनसून की विदाई के बाद भी दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना, मौसम पर आया ये अपडेट

दिल्ली में मौसम विभाग ने मॉनसून की आधिकारिक विदाई के बावजूद हल्की बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है. स्काईमेट वेदर ने बताया है कि इस मॉनसून सीजन में दिल्ली में 41% अधिक बारिश हुई है. दिल्ली में कुल बारिश 902.6 मिमी रही, जबकि मौसमी औसत 640.4 मिमी है.

दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता मेट्रो चलाएगा 3021 स्पेशल ट्रेनें... पर्पल, येलो और ग्रीन लाइन पर पहली बार मिलेगी विशेष सेवा

कोलकाता मेट्रो रेलवे ने गुरुवार को कहा कि दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान 27 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 4 खंडों पर कुल 3021 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. मेट्रो के एक प्रवक्ता ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार 651 ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी. दुर्गा पूजा के 6 दिनों में इन स्पेशल ट्रेनों की कुल क्षमता 90.63 लाख यात्रियों को ले जाने की होगी.

---- समाप्त ----