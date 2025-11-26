scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी मिली. वहीं, PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के सेंटर का उद्धाटन किया.

अहमदाबाद को मिली कॉमनवेल्थ 2030 की मेजबानी (Photo: ITG)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 26 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी मिली. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया (SAESI) के नए अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

भारत को 20 साल बाद मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी, 2030 में इस शहर में होगा आयोजन

भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी का अधिकार मिल गया है. ग्लासगो में हुई कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली ने भारत को औपचारिक मंज़ूरी दी. इस बार आयोजन अहमदाबाद में होगा.

Bangladesh, Sheikh Hasina
पढ़ें 26 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर उठापटक जारी है. (File Photo: ITG)
कर्नाटक संकट के बीच राहुल से मिले कई नेता, प्रियांक खड़गे की 20 मिनट अलग से मुलाकात 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 26 नवंबर, बुधवार की अहम खबरें 
Former CJI BR Gavai
पढ़ें 25 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
DGCA ने राख प्रभावित इलाकों में उड़ान संचालन पर सख्त सुरक्षा निर्देश जारी किए (Photo: AP)
पढ़ें 25 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 

पीएम मोदी ने SAESI केंद्र का किया उद्घाटन, कहा- एविएशन सेक्टर में नई उड़ाने भरने जा रहा है भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया (SAESI) के नए अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया.

PAK नेवी ने नई एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, उड़ाया जहाज

पाकिस्तानी नौसेना ने अपने बनाए जहाज से एक नई मिसाइल छोड़ी और वह बिल्कुल सही निशाने पर लगी. इस मिसाइल का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया.

ये 8 कारण... बाजार में धुआंधार तेजी, 1000 अंक चढ़ा सेंसेक्‍स, निवेशकों ने कमाए 5.50 लाख करोड़!

शेयर बाजार में आज रिकॉर्डतोड़ उछाल दिखा. सेंसेक्स 1022 अंक चढ़कर 85,610 पर बंद हुआ, जबकि निफ़्टी 320 अंक बढ़कर 26,205 पर क्‍लोज हुआ. निफ़्टी बैंक में 707 अंकों की तेज़ी दर्ज हुई. 

रोहित शर्मा की बादशाहत लौटी, SA सीरीज से ठीक पहले नंबर-1 बनकर छाया ‘हिटमैन’ का दबदबा

रोहित शर्मा ने आईसीसी ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से नंबर-1 स्थान हासिल कर लिया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से ठीक पहले रोहित ने न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल से यह पोजीशन छीनी.

डीएक्टिवेट किए गए 2 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर, UIDAI ने बताई वजह

UIDAI ने 2 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए हैं. यह डेटा-क्लीनिंग अभियान पहचान धोखाधड़ी रोकने और मृत लोगों के दस्तावेज़ों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से चलाया गया.

चीन की मनमानी के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, रेयर अर्थ मेगनेट स्कीम पर खर्च होंगे ₹7,280 करोड़

केंद्र ने बुधवार को देश के औद्योगिक और शहरी विकास को गति देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स (REPM) के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने वाली नई योजना को मंजूरी दी गई है. 

बरेली में SIR की ड्यूटी में लगे BLO की हार्ट अटैक से मौत, परिजन बोले- काम के बोझ से थे परेशान

बरेली के परधौली गांव में BLO ड्यूटी पर तैनात शिक्षक सर्वेश गंगवार की अचानक मौत से हड़कंप मच गया. सर्वेश प्राथमिक विद्यालय परधौली में कार्यरत थे और उन्हें SIR सर्वे के दौरान BLO की जिम्मेदारी दी गई थी. 

IND vs SA Test 2: भारत को टेस्ट क्रिकेट में मिली सबसे बड़ी हार, हार्मर ने जड़ा 'छक्का', अफ्रीका ने 25 साल बाद किया व्हाइटवॉश

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया दूसरा टेस्ट भी साउथ अफ़्रीका ने अपने नाम कर लिया. भारत को 549 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम पाँचवें दिन केवल 140 रनों पर सिमट गई. 

दिल्ली ब्लास्ट: NIA ने आतंकी डॉक्टर उमर के मददगार को किया गिरफ्तार

दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में NIA को बड़ी सफलता मिली है. एजेंसी ने एक और आरोपी सोयब को गिरफ्तार किया है, जो आतंकी उमर उन नबी को वारदात से पहले छिपने की जगह और दूसरी सुविधाएं मुहैया करा रहा था.

