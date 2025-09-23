Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 23 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 23 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए. वहीं, महान अंपायर डिकी बर्ड का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया. इन खबरों के अलावा, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने मोरक्को के बेरेचिद शहर में अपनी पहली विदेशी रक्षा प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

23 महीने के बाद अब जेल से छूटे आजम खान... मगर ये रिहाई कितने दिनों की मेहमान?



सपा नेता आज़म ख़ान 23 महीने बाद रिहा हो गए. इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद मंगलवार को वे सीतापुर जेल से बाहर निकले. आजम के बड़े बेटे अदीब अपने समर्थकों के साथ सीतापुर जेल पहुंचे.

महान अंपायर ड‍िकी बर्ड का 92 साल की उम्र में न‍िधन, 3 वर्ल्ड कप में की अंपायर‍िंग... गांगुली-द्रव‍िड़ से था ये कनेक्शन



महान अंपायर डिकी बर्ड का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उन्हें उनके निष्पक्ष फैसलों और शानदार अंपायरिंग के लिए याद किया जाता है. उन्होंने 66 टेस्ट और 69 वनडे मैचों में अंपायरिंग की.

टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने मोरक्को में खोली पहली विदेशी रक्षा फैक्ट्री, आर्मर्ड व्हीकल का उत्पादन शुरू



टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने मोरक्को के बेरेचिद शहर में अपनी पहली विदेशी रक्षा प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया. यह फैक्ट्री आधुनिक बख्तरबंद वाहन ‘व्हाप 8x8’ बनाएगी.

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर... पंजाब में पराली जलाने वाले 27 किसानों पर FIR, 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा

पंजाब में पराली जलाने पर 27 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई. हर आरोपी किसान पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. पंजाब सरकार की ओर से ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद की गई.

कोलकाता में बारिश से बुरा हाल, रेलवे ट्रैक पर जलभराव... कई ट्रेनें रद्द तो कई का समय बदला

कोलकाता में मंगलवार को हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है. कई ट्रेनें रद्द की गईं और कई का समय बदल दिया गया.

इसरो में वैज्ञानिक/इंजीनियर पदों पर निकली वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन



ISRO के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) ने 2025 के लिए साइंटिस्ट और इंजीनियर एससी पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025 है. इच्छुक अभ्यर्थी vssc.gov.in के जरिए से ही आवेदन कर पाएंगे.

आ रहा नया Aadhaar App, मिलेगा यूनिक फीचर, मोबाइल नंबर बदलने का रहेगा ये प्रोसेस



आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी यूनिक आइडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) जल्द नया आधार ऐप लॉन्च करेगी. सीईओ भुवनेश्वर कुमार ने बताया कि यह ऐप 2-3 महीने में आएगा. ऐप की टेस्टिंग और डेमो पूरे हो चुके हैं.

ओवैसी की 'सीमांचल न्याय यात्रा' कल से होगी शुरू, क्षेत्रीय मुद्दों पर होगा जोर

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने की तैयारी शुरू कर दी है. बुधवार से ओवैसी चार दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा पर निकलेंगे.

तेजस एमके-1ए का 13वां विमान उड़ा... पहली उड़ान की पूरी कहानी

एचएएल ने 13वें सीरीज प्रोडक्शन तेजस एमके-1ए (एलए-5045) की पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की. यह उड़ान अमेरिकी कंपनी जीई के कैटेगरी-बी एफ-404 इंजनों से की गई.

SSC Delhi Police Recruitment: दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, यहां करना होगा अप्लाई

SSC ने दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष और महिला के लिए 7,565 रिक्तियां हैं, जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए विशेष श्रेणियां भी शामिल हैं.

