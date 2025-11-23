Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 23 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 23 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर नया दबाव बनाते हुए कहा है कि यदि जेलेंस्की 27 नवंबर तक शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, तो उन्हें लड़ाई जारी रखनी होगी. दिल्ली में प्रदूषण का संकट गहराया है और लगातार 10वें दिन AQI ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ स्तर पर बना हुआ है. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह भारत को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता, इसलिए प्रॉक्सी वॉर का सहारा ले रहा है. वॉशिंगटन में ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर ‘इम्पीच और रिमूव’ रैली हुई. G20 समिट के बाद जारी जॉइंट डिक्लेरेशन में सीमा बदलने के लिए बल या धमकी के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की गई. वहीं UP में सपा ने SIR की समयसीमा बढ़ाने और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर शिकायत की है. पढ़ें आज सुबह की अहम खबरें...

'जेलेंस्की जितना चाहे लड़ें, लेकिन...' शांति प्रस्ताव पर ट्रंप ने यूक्रेन को दे दी लास्ट वॉर्निंग!

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए तैयार किए गए शांति प्रस्ताव को "फाइनल ऑफर" मानने से इनकार किया है, लेकिन वे 27 नवंबर तक की समयसीमा पर अड़े हैं. ट्रंप ने कहा कि यदि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इसे स्वीकार नहीं करते, तो उन्हें "लड़ना जारी रखना होगा"

दिल्ली में लगातार 10वें दिन हवा बेहद खराब, कई इलाकों में AQI 400 पार

दिल्ली में लगातार 10वें दिन हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है. रविवार सुबह शहर का औसत AQI 380 दर्ज हुआ, जो शनिवार की तुलना में थोड़ा अधिक था. सुबह 7:15 बजे जहांगीरपुरी का AQI 438 दर्ज हुआ, जो गंभीर श्रेणी में है. बवाना (431), आनंद विहार (427) और अशोक विहार (421) जैसे प्रदूषण हॉटस्पॉट भी गंभीर स्तर पर बने रहे.

'लड़कर जीतने का दम नहीं इसीलिए...', दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर जनरल द्विवेदी ने PAK को चेताया

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी﻿ ने कहा है कि पाकिस्तान अब ये समझ चुका है कि वो भारत को सीधे युद्ध में हरा नहीं सकता, इसलिए वो प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये बात शनिवार को आयोजित हुए NDIM के दीक्षांत समारोह में कही है.

वॉशिंगटन में ट्रंप के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, सड़कों पर गूंजे 'इम्पीच, कन्विक्ट और रिमूव' के नारे

अमेरिका के वॉशिंगटन में शनिवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी ‘Remove the Regime﻿’ नाम की बड़ी रैली में शामिल हुए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इम्पीचमेंट, कन्विक्शन और रिमूवल की खुलकर मांग की. ये आयोजन रिमूवल कोएलिशन द्वारा आयोजित किया गया था. इसमें टेक्सास के सांसद अल ग्रीन और पूर्व पुलिस अधिकारी माइकल फैनन जैसे वक्ता शामिल थे.

'कोई भी मुल्क क्षेत्रीय विस्तार के लिए धमकी या बल का इस्तेमाल ना करे', G20 के मंच से उठी आवाज

जोहान्सबर्ग में शनिवार को 20वें सालाना समिट के बाद G20 के सदस्य देशों ने जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया. इसमें कहा गया कि किसी भी देश को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त बॉर्डर को बदलने के लिए ताकत या धमकी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. US के एतराज़ के बावजूद पूरी सहमति से फाइनल किए गए इस डॉक्यूमेंट में आतंकवाद की 'हर तरह से' निंदा की गई.

UP: समाजवादी पार्टी ने SIR को लेकर की शिकायत, इस मांग के साथ चुनाव आयोग को लिखा पत्र

सपा ने UP के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक शिकायती पत्र भेजकर SIR की प्रक्रिया की अंतिम तिथि को तीन महीने तक बढ़ाने की मांग की है. इस दौरान पार्टी ने लखनऊ पूर्वी विधानसभा के 1100 मतदाता लापता होने सहित मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे उठाए हैं. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने यह शिकायती पत्र लिखा है.

