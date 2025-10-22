Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 22 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ एकनाथ चिटनिस का बुधवार को अहमदाबाद में हृदयाघात से निधन हो गया. वहीं, खजुराहो में 1000 एकड़ ज़मीन पर देश का सबसे बड़ा एयरबेस बनाने की तैयारी शुरू हुई. इन खबरों के अलावा, US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिचर्ड निक्सन फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित 'आर्किटेक्ट ऑफ पीस अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

कलाम के गुरु... साराभाई के साथी, ISRO वैज्ञानिक डॉ चिटनिस का 100 साल की उम्र में निधन



भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ एकनाथ वसंत चिटनिस का बुधवार को उनके आवास पर निधन हो गया. वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और सुबह हृदयाघात से उनका निधन हुआ. डॉ चिटनिस ने मंगलवार को ही अपना 100वां जन्मदिन मनाया था.

रक्षा क्षेत्र में MP को बड़ी सौगात... खजुराहो में बनेगा देश का सबसे बड़ा एयरबेस, 1000 एकड़ जमीन को मिली हरी झंडी

मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो को जल्द ही देश के सबसे बड़े एयरबेस की सौग़ात मिलने वाली है. यह एयरबेस भारतीय वायु सेना के लड़ाकू जेट और सैन्य विमानों के लिए अहम केंद्र बनेगा. रक्षा मंत्रालय ने परियोजना की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

नोबेल न सही, ट्रंप को मिल गया 'शांति वास्तुकार' का ये पुरस्कार

US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिचर्ड निक्सन फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित 'आर्किटेक्ट ऑफ पीस अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार 1995 में रिचर्ड निक्सन के निधन के बाद शुरू किया गया था और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है.

Chardham Yatra 2025: गंगोत्री धाम के कपाट आज हुए बंद, इतने बजे मुखवा गांव पहुंचेंगी मां गंगा की मूर्ति

चारधाम यात्रा समापन की ओर है और चारों धामों के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आज गंगोत्री धाम के कपाट 11:36 बजे बंद हो गए, जो शीतकाल के लिए होंगे. कपाट बंद होने से पहले विशेष पूजा-अर्चना हुई.

अब ICC ढीले करेगा मोहसिन नकवी के तेवर, एशिया कप ट्रॉफी पर BCCI ने लिया बड़ा फैसला



एशिया कप 2025 में खिताबी जीत के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी नहीं उठाई. टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए और बाद में उसे एसीसी ऑफिस में रख दिया गया. बीसीसीआई ने अब मोहसिन नकवी की शिकायत आईसीसी से करने का फैसला किया है.

गुजराती नववर्ष का आगाज... अंबाजी मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, एक भक्त ने भेंट किया 13 लाख का 100 ग्राम सोना

दीपों की जगमगाहट के अगले दिन बुधवार को गुजराती नववर्ष विक्रम संवत 2082 (बेसतू वर्ष) का शुभारंभ हुआ. राज्यभर के प्रमुख मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ी. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंदिरों में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया.

नीरज चोपड़ा बने 'लेफ्टिनेंट कर्नल', रक्षामंत्री और सेना प्रमुख ने किया सम्मानित



नीरज चोपड़ा को आज नई दिल्ली में एक खास 'पिपिंग समारोह' में लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस मौके पर नीरज को बधाई दी.

बिहार में महागठबंधन को एक और झटका, मोहनिया से श्वेता सुमन का नामांकन रद्द, यूपी की हैं मूल निवासी



बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. चुनाव आयोग ने कैमूर जिले की मोहनिया सीट से आरजेडी की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया. आयोग ने उन्हें उत्तर प्रदेश की मूल निवासी मानते हुए उनका नामांकन अमान्य करार दिया.

5 साल बाद राजधानी में दिखेगा पोलो का जादू... भारत और अर्जेंटीना होंगे आमने-सामने



5 साल बाद अंतरराष्ट्रीय पोलो दिल्ली में शानदार वापसी कर रहा है. भारत-अर्जेंटीना के बीच हाई-प्रोफाइल मुकाबला 25 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में खेला जाएगा. अर्जेंटीना अपने शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों के साथ उतरेगा.

मुंबई: भायखला में पुरानी इमारत का हिस्सा गिरा, 7 लोग घायल

मुंबई के भायखला इलाके में बुधवार दोपहर एक पुरानी इमारत का हिस्सा ढह गया, जिसमें सात लोग घायल हो गए. यह हादसा मदनपुरा इलाके में स्थित फणुसवाला बिल्डिंग वेलफेयर एसोसिएशन परिसर में हुआ.

तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को 11 महीने में 918 करोड़ रुपये का चढ़ावा, ऑनलाइन दान में तेजी



प्रसिद्ध तिरुमला तिरुपति देवस्थानम् (TTD) को नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच विभिन्न ट्रस्टों के लिए कुल 918.6 करोड़ रुपये के दान प्राप्त हुए हैं. TTD के चेयरमैन बी आर नायडू ने बताया कि उनके कार्यभार संभालने के बाद से दान में लगातार बढ़ोतरी हुई है.



