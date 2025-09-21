Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 21 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़ग़ानिस्तान को बगराम एयरबेस लौटाने की धमकी दी है. उन्होंने कहा कि अगर अफ़ग़ानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता, तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे. H-1B वीजा के नए नियमों पर व्हाइट हाउस ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि 1 लाख डॉलर की भारी फीस केवल नए आवेदकों के लिए लागू होगी और ये वन टाइम पेमेंट है, यानी सालाना फीस नहीं है. वही, पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) ने मंदिर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है. पढ़ें रविवार सुबह की टॉप खबरें...



'बगराम एयरबेस लौटाओ नहीं तो अंजाम बहुत बुरा...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दी खुली धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़ग़ानिस्तान को बगराम एयरबेस लौटाने की धमकी दी है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए खुली धमकी दी है कि अगर अफ़ग़ानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता, तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे. ट्रंप ने कहा कि हम फिलहाल अफ़ग़ानिस्तान से बात कर रहे हैं.

वन टाइम पेमेंट, पुराने वीजा धारकों पर लागू नहीं… H-1B Visa के नए नियमों पर ट्रंप प्रशासन ने दूर किया कन्फ्यूजन

H-1B वीजा के नए नियमों पर व्हाइट हाउस ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि 1 लाख डॉलर की भारी फीस केवल नए आवेदकों के लिए लागू होगी और ये वन टाइम पेमेंट है, यानी सालाना फीस नहीं है. USCIS ने भी स्पष्ट किया है कि पहले से मौजूद H-1B वीजा धारकों या विदेश में रहने वाले लोगों पर ये फीस लागू नहीं होगी.

अधिकारियों और सेवकों के लिए मोबाइल फोन पर पाबंदी, पुरी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन का फैसला

पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) ने मंदिर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है. शनिवार शाम मंदिर के छत्तीस निजोग की बैठक में यह फैसला लिया गया. SJTA के मुख्य प्रशासक अरबिंद कुमार पाधी ने मीडिया को बताया कि पहले चरण में ये पाबंदी मंदिर पुलिस और अन्य अधिकारियों पर लागू होगी, और बाद में इसे सेवकों तक बढ़ाया जाएगा.

तालिबान का नया फरमान, अफगान यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाएंगी महिलाओं की लिखी किताबें, पत्रकारिता समेत 18 कोर्स भी बंद

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान शासन ने विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम से 679 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें लगभग महिलाओं द्वारा लिखा 140 किताबें शामिल हैं. ये किताबें विज्ञान और मानविकी जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं. इसके साथ ही तालिबान ने मानवाधिकार, जेंडर अध्ययन, पत्रकारिता और राजनीति विज्ञान जैसे 18 विषयों पर भी पाबंदी लगा दी है.

Sri Lanka Vs Bangladesh Highlights: बांग्लादेश का सुपर-चार में जीत से आगाज, श्रीलंकाई टीम को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराया

एशिया कप 2025 में शनिवार को सुपर-4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को चार विकेट से हरा दिया. दुबई में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश को जीत के लिए 169 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने एक गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. बांग्लादेश के लिए इस मैच में सैफ हसन ने 61 और तौहीद हृदोय ने 58 रनों की पारी खेली.

UP-TET: अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, CM योगी ने दिया परीक्षा शुल्क नहीं बढ़ाने का निर्देश, 600 से 1700 करने वाला था विभाग

यूपी-टीईटी परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा शुल्क नहीं बढ़ाने का स्पष्ट निर्देश दिया है. बताया जा रहा है कि विभाग ने आवेदन शुल्क को 600 रुपये से बढ़ाकर 1700 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सीएम ने इसे नामंज़ूर कर दिया. अब अभ्यर्थियों को पुराने शुल्क पर ही यूपी-टीईटी का फॉर्म भरना होगा.

IND vs AUS: स्मृति मंधाना का रिकॉर्डतोड़ शतक काम नहीं आया... हाईस्कोरिंग मैच में जीता ऑस्ट्रेलिया, वनडे सीरीज पर भी किया कब्जा

स्मृति मंधाना के रिकॉर्डतोड़ शतक के बावजूद भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरी वनडे मैच में 43 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ पर 2-1 से कब्ज़ा जमा लिया है. ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 413 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन भारतीय टीम 369 रनों पर सिमट गई. मंधाना ने सिर्फ 50 गेंद में शतक बनाया था.

