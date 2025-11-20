Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 20 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: नीतीश कुमार ने आज बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. वहीं, राष्ट्रपति के संदर्भ में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने अपने ही एक पुराने निर्णय को पलट दिया. इन खबरों के अलावा, प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

नीतीश बने 10वीं बार बिहार के CM... 26 मंत्रियों में एक मुस्लिम, 3 महिलाएं और 3 फर्स्ट टाइमर

बिहार में नई एनडीए सरकार का गठन हो गया है. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. नीतीश कुमार के साथ उनकी नई कैबिनेट के 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली. इनमें बीजेपी के 14 और जदयू कोटे के 8 मंत्री शामिल हैं. नए मंत्रियों में 3 महिलाएं शामिल हैं.

'राज्यपाल के पास बिल रोकने का अधिकार नहीं, लेकिन...', प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर फैसले में SC ने क्या-क्या कहा

राष्ट्रपति के संदर्भ में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने अपने ही एक पुराने निर्णय को पलट दिया. SC ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए सभी रोके गए विधेयकों के मामलों में लगाई गई समय सीमा न्यायोचित नहीं है. कोर्ट ने कहा कि गवर्नर के पास बिल रोकने और प्रोसेस को रोकने का कोई अधिकार नहीं है.

रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. ये चार्जशीट ब्रिटेन के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की गई है. वाड्रा लगातार इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं. उन्होंने इस जांच को राजनीति से प्रेरित बताया है. उनका कहना है कि लंदन में उनकी कोई संपत्ति नहीं है.

क्‍या आने वाली है बड़ी खबर, अचानक क्‍यों इतना भागा शेयर बाजार? 20% त‍क चढ़े ये शेयर

गुरुवार को शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स जहां 446 अंकों की उछाल लेकर 85,632 पर क्लोज हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 139 अंकों की तेज़ी लेकर 26,192 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी बैंक 131 अंकों की बढ़त के साथ 59,347 पर बंद हुआ.

अनंत सिंह अभी जेल में ही रहेंगे... दुलारचंद मर्डर केस में जमानत याचिका खारिज

मोकामा के दुलारचंद यादव मर्डर केस में जेडीयू विधायक अनंत सिंह की ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई है. निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद अब वे पटना हाईकोर्ट में जमानत की कोशिश कर सकते हैं. 30 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी. अनंत सिंह पर दुलारचंद की हत्या का आरोप है.

यहां बर्बादी के निशान नहीं अरब के शहरों के टक्कर की चमक-दमक दिखेगी, ये है ट्रंप का 'न्यू गाजा प्लान'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक योजना तैयार की है. इस प्लान में उन्होंने 'न्यू गाजा' बनाने के लिए 20 पॉइंट शामिल किए हैं. योजना के तहत गाजा के लोगों के लाभ के लिए गाजा का पुनर्विकास किया जाएगा. ट्रंप के इस प्रस्ताव को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन हमास इसके लिए राज़ी नहीं है.

त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड का बड़ा फैसला, स्पॉट बुकिंग घटाकर की 5000

केरल हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए ट्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने सबरीमाला में दर्शन के लिए स्पॉट बुकिंग की संख्या को निर्धारित कर 5000 कर दी है. ये पाबंदियों 24 नवंबर तक लागू रहेंगी. बोर्ड के इस फैसले के बाद पम्पा, एरुमेली और चेंगन्नूर में स्पॉट बुकिंग को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है.

नासा ने जारी की इंटरस्टेलर धूमकेतु 3I/ATLAS की नई तस्वीर, रहस्यमयी 'पांच रोशनी' ने सबको चौंकाया

नासा ने इंटरस्टेलर धूमकेतु 3I/ATLAS﻿ की नई तस्वीर जारी की है, जिसमें रहस्यमयी 5 रोशनी﻿ दिखाई दे रही हैं. स्टैक्ड इमेज (कई फोटो जोड़कर बनी तस्वीर) में कोमा का पैटर्न बदलता दिख रहा है, धूल की जेट्स निकल रही हैं. अंदर का कोर हिल रहा है. नासा पूरे सोलर सिस्टम में 3I/ATLAS को ट्रैक कर रहा है – ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान है.

भारत में बढ़े सांसों की घातक बीमारी के मरीज, क्यों COPD बना देश का दूसरा सबसे बड़ा मौत का कारण?

भारत में सांसों की बीमारी COPD (क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) के मरीज तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा मौत का कारण बन चुका है. इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण पिछले तीन दशकों में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता है. एक स्टडी ने भारत में COPD के करीब 5.5 करोड़ केस होने के अनुमान जताया है.

नीतीश के लिए तेजस्वी ने लिखा पोस्ट, नतीजों के 6 दिन बाद जानिए क्या-क्या कहा

बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 10वीं बार राज्य के सीएम पद की शपथ लेने पर नीतीश कुमार को सोशल मीडिया पर बधाई दी है. उन्होंने मंत्री बनाए गए नेताओं को भी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में उम्मीद जताई कि नई सरकार जिम्मेदारीपूर्वक जनता की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी और अपने वादों को पूरा करेगी.

