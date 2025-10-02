scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 2 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

टाटा की कंपनी TCS में बड़े पैमाने पर छंटनी होने वाले है. वहीं, भारत सरकार ने प्रकाश पर्व पर सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान जाने की मंजूरी दे दी.

TCS में बड़े पैमाने पर छंटनी की खबर. (Image: Ayushi Srivastava/India Today Digital)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 2 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में बड़े पैमाने पर छंटनी की संभावना है. वहीं, भारत सरकार ने सिख श्रद्धालुओं के पाकिस्तान जाने की मंज़ूरी दे दी है, जहां वे 5 नवंबर को गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व में शामिल होंगे. इन खबरों के अलावा, ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में एक यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर बड़ा हमला हुआ है. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

TATA की सबसे बड़ी कंपनी में 'छंटनी', 2 साल तक का Package देकर निकाले जाएंगे कर्मचारी!

भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में बड़े पैमाने पर छंटनी होने वाली है. कंपनी ग्राहकों की बदलती मांग, स्वचालन और खुद को एक्टिव बनाने की दिशा में अपने कर्मचारियों का पुनर्गठन कर रही है. जो कर्मचारी बदलाव के बाद कंपनी के लिए उपयोगी नहीं होंगे, उन्हें 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का सर्वेंस पैकेज देकर बाहर किया जा सकता है.

भारत-PAK तनाव के बीच पाकिस्तान जाएगा सिख जत्था, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

भारत सरकार ने सिख श्रद्धालुओं के पाकिस्तान जाने की मंज़ूरी दे दी है, जहां वे 5 नवंबर को गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व में शामिल होंगे. सुरक्षा और यात्रा से जुड़े इंतजामों पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच समन्वय किया जाएगा. पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है. 

ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हमला, कई लोग घायल

ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में गुरुवार सुबह एक यहूदी प्रार्थना स्थल (सिनगॉग) के बाहर बड़ा हमला हुआ है. क्रम्प्सॉल इलाके के हीटन पार्क हिब्रू कॉन्ग्रिगेशन सिनगॉग के बाहर एक व्यक्ति ने पहले कार से लोगों को कुचलने की कोशिश की और फिर चाकू से हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया. इस हमले को आतंकी घटना माना जा रहा है.  

Aadhaar Update Fee: अब आधार कार्ड अपडेट कराना होगा महंगा, जानिए कितना देना पडे़गा चार्ज

UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट कराने की फीस में वृद्धि कर दी है. जिन सेवाओं की लागत 50 रुपये थी, उनकी कीमत बढ़ाकर 75 रुपये कर दी गई है, जबकि 100 रुपये की लागत वाली सेवाओं के लिए 125 रुपये का शुल्क लिया जाएगा. इसके अलावा पहले जिन सेवाओं के लिए पहले 75 रुपये का शुल्क लिया जाता था, उसे बढ़ाकर 90 रुपये कर दिया गया है.

दुनिया की मशहूर साइंटिस्ट और चिम्पैंजी एक्सपर्ट जेन गुडॉल का 91 वर्ष में निधन

दुनिया की मशहूर वैज्ञानिक और चिम्पैंजी विशेषज्ञ जेन गुडॉल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. वे लॉस एंजिल्स में एक लेक्चर टूर पर थीं, जब प्राकृतिक कारणों से उनका निधन हो गया. जेन गुडॉल इंस्टीट्यूट ने बुधवार को एक बयान जारी करके इसकी पुष्टि की है. डेम वैलरी जेन मॉरिस-गुडॉल का जन्म 3 अप्रैल 1934 को लंदन में हुआ था.

TET पास करना जरूरी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई पुनर्विचार याचिका

UP के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए TET परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार की अर्जी दाखिल की गई है. ये पुनर्विचार याचिका ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन ने दाखिल की है. UP सरकार और तमिलनाडु सरकार ने भी फैसले पर  सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार का आग्रह किया है.

IND vs WI: मोहम्मद सिराज ने स्टार्क को छोड़ा पीछे, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने

भारतीय तेज़ गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने गुरुवार को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 4 विकेट हासिल किए. इसी के साथ सिराज साल 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) खेलने वाली सभी टीमों के बीच सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बन गए. सिराज ने इस साल अब तक 7 टेस्ट मैचों की 12 पारियों में कुल 30 विकेट हासिल किए हैं.

दिल्ली आने वाले इन वाहनों को भी अब देना होगा टोल, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी 10 साल पुरानी रियायत

दिल्ली में दूध, सब्जी, फल आदि जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं लेकर आने वाले वाहनों को अब हरित शुल्क देना होगा. चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ ने दिल्ली नगर निगम की ओर से दायर अर्जी पर ये फैसला सुनाया है. एमसीडी ने ठीक दस साल पहले 9 अक्टूबर 2015 को ऐसे वाहनों को हरित शुल्क से राहत दी थी.

IND vs WI: जसप्रीत बुमराह ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, कपिल देव समेत कई दिग्गजों को छोड़ा पीछे

जसप्रीत बुमराह ने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 3 विकेट लिए. इसी के साथ बुमराह ने 2025 में सबसे अधिक बार बल्लेबाज़ों को बोल्ड करने वाले गेंदबाज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. बुमराह अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 147 बोल्ड विकेट ले चुके हैं और वो भारत के लिए इस मामले में चौथे स्थान पर हैं.

गाजा जा रही कई नावों को इजरायल ने बीच समुद्र में रोका, हमास से जुड़े पूर्व PAK सांसद को पकड़ा

इज़रायली सेना ने बुधवार को गाज़ा की ओर जा रही कई विदेशी राहत नौकाओं को बीच समुद्र में रोका और उन्हें इज़रायल के एक बंदरगाह पर ले आई. इस कार्रवाई से वो विरोध प्रदर्शन बाधित हो गया, जो गाज़ा की नाकाबंदी के खिलाफ पूरी दुनिया में चर्चित हो चुका था. इज़रायल ने हमास से जुड़े पूर्व पाकिस्तानी सांसद मुश्ताक अहमद खान को भी हिरासत में लिया है.

---- समाप्त ----
