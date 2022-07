Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 02 जुलाई 2022 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज शाम की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 02 जुलाई 2022 की खबरें और समाचार: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैक्ट चेकर जुबैर की जमानत याचिका को रद्द करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेशी के दौरान उदयपुर की घटना के आरोपियों पर हमला हुआ है. भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट मैच में इंग्लिश गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है. ब्रॉड अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

1- फैक्ट चेकर जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, रद्द हुई जमानत याचिका

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैक्ट चेकर जुबैर की जमानत याचिका को रद्द करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान जुबैर की जमानत याचिका का विरोध किया था. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जांच के दौरान जमानत देने का कोई आधार नहीं है. इससे पहले पुलिस की तरफ से मैसेज जारी किया गया था कि जुबैर की याचिका रद्द हो गई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इसके बाद जल्द ही पुलिस की तरफ से सफाई दी गई और कहा गया कि शोर की वजह से उन्हें कंफ्यूजन हुआ और उन्होंने ग्रुप में मैसेज शेयर कर दिया.

2- Udaipur Killing: कन्हैयालाल के हत्यारों की कोर्ट में पेशी के दौरान पिटाई, Video

जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपियों पर हमला हुआ है. उन्हें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया था. लेकिन उसके बावजूद आरोपियों को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा. पहले तो करीब 5 घंटे तक लगातार नारेबाजी होती रही. वकील फांसी की मांग करते हुए कोर्ट में घुस गए तो सुनवाई रूम का दरवाजा बंद करना पड़ा, लेकिन जब वो बाहर निकले तो जूते चप्पल और डंडों से पिटाई हुई, जब पुलिस उन्हें गाड़ी पर चढ़ा रही थी उस दौरान भी लोगों ने थप्पड़ों से पिटाई कर दी.

3- 'बिहार में Nitish is NDA, NDA is Nitish', जेडीयू की बीजेपी को दो टूक

बिहार एनडीए में नीतीश कुमार के क्या मायने हैं इसको उन्हीं के पार्टी के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को काफी सरल अंदाज में समझा दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि "NDA is Nitish Kumar and Nitish Kumar is NDA". उपेंद्र कुशवाहा ने अपने इस बयान के जरिए साफ तौर पर बीजेपी को संदेश देने की कोशिश की है जिनके नेता बिहार में नीतीश कुमार को हल्के में लेते हैं या फिर उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं.

4- आधी रह गई Mark Zuckerberg की संपत्ति, इस साल अरबपतियों को हुआ इतना नुकसान

ये साल सिर्फ आम निवेशकों के लिए बुरा नहीं रहा, बल्कि दुनिया के अरबपतियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है. क्या टेस्ला (Tesla) के एलन मस्क (Elon Musk) और क्या फेसबुक (Facebook) के मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg)...सबकी संपत्ति में जनवरी से अब तक जबरदस्त गिरावट आई है. अगर टॉप-10 अरबपतियों (Top-10 Billionaires) की बात करें तो गौतम अडानी (Gautam Adani) इकलौते ऐसे अरबपति हैं जिनकी संपत्ति कई गुना बढ़ी है. आइए जानते हैं कि किसका क्या हाल हुआ है 2022 में...

5- Jasprit Bumrah Ind Vs Eng: कैप्टन जसप्रीत बुमराह ने मचाई तबाही, स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में ठोके 35 रन, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट मैच में इंग्लिश गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है. ब्रॉड अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं. ब्रॉड ने भारत की पहली पारी में एक ओवर में 35 रन लुटा दिए. इनमें से 29 रन भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह के बैट से निकले जिन्होंने उस ओवर में तीन चौके और दो छक्के लगाए. बाकी के छह रन अतिरिक्त के खाते में गए.