scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, नोएडा-दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्री अब एक ही ऐप से टिकट बुक कर पाएंगे.

Advertisement
X
इस साल देर से होगी मॉनसून की विदाई
इस साल देर से होगी मॉनसून की विदाई

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 11 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, नोएडा-दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्री अब एक ही ऐप से टिकट बुक कर पाएंगे. इन खबरों के अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी7 देशों से कहा कि वे भारत पर 50 से 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाएं. शुक्रवार सुबह की 10 बड़ी खबरें पढ़िए.

मॉनसून फिर एक्टिव! महाराष्ट्र-गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, दिल्ली में भी बदलेगा मौसम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक, 17 से 19 सितंबर के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में बारिश के आसार हैं. इस बार देश से मॉनसून की विदाई में भी देरी की संभावना जताई गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Sonia Gandhi
पढ़ें 11 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
सर्वे में 2 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई है (File Photo: PTI)
पढ़ें 10 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी का जवाब (Photo: PTI)
पढ़ें 10 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
nuclear powered aircraft carrier ins vishal
पढ़ें 9 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
NDA's vice-presidential candidate CP Radhakrishnan and India Block candidate B Sudarshan Reddy
पढ़ें 9 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 

'भारत-चीन पर लगा दो 100% टैरिफ', EU के बाद अब G7 से अमेरिका ने कहा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जी7 देश भारत और चीन से रूसी तेल ख़रीद पर 50 से 100 प्रतिशत तक भारी टैरिफ लगाएं. ये दावा फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में किया गया है. इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए शुक्रवार को जी7 देशों के वित्त मंत्री वीडियो कॉल के जरिए बैठक करेंगे. ट्रंप इससे पहले यूरोपीय संघ से भी ये अपील कर चुके हैं.

Advertisement

यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब एक ही ऐप से मिलेंगे नोएडा-दिल्ली मेट्रो के टिकट
 
दिल्ली-नोएडा में मेट्रो से सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. मेट्रो यात्री अब एक ही ऐप से दोनों मेट्रो के टिकट खरीद सकेंगे. नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (NMRC) ने नोएडा और दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में सिंगल क्यूआर टिकटिंग सुविधा शुरू की है, इससे यात्रियों को एक ही ऐप के जरिए टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी.
 

सिक्किम में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से बड़ा हादसा, 4 की मौत, 3 लापता

पश्चिमी सिक्किम के यांगथांग इलाके में गुरुवार देर रात भूस्खलन की घटना में करीब चार लोगों की मौत हो गई और तीन लापता हो गए हैं. सिक्किम पुलिस द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में अधिकारी तेज़ बहते, अशांत बाढ़ के पानी में रस्सी या सहारे का सहारा लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के कारण पूरे क्षेत्र में कई भूस्खलन हुए.

एशिया कप में बांग्लादेश का जीत से आगाज, हॉन्ग कॉन्ग को 7 विकेट से हराया

एशिया कप 2025 के मैच नंबर-3 में गुरुवार को बांग्लादेश ने हॉन्ग कॉन्ग को सात विकेट से हराया. अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में हॉन्ग कॉन्ग ने निर्धारित 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 143 रन बनाए थे. जवाब में बांग्लादेश ने 14 गेंद बाकी रहते टारगेट हासिल कर लिया. एशिया कप 2025 में हॉन्ग कॉन्ग की ये लगातार दूसरी हार है.

Advertisement

पीएम मोदी कल जाएंगे मणिपुर, 8500 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर यानी कल मणिपुर का दौरा करेंगे. इस दौरान वह 8500 करोड़ रुपये के विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी चूराचांदपुर के पीस ग्राउंड से 7300 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री राजधानी इम्फाल से 1200 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे.

कुकर, चाकू और कैंची से मर्डर... अभी तक फरार हैं रेणु अग्रवाल के कातिल, दहला देगी ये वारदात
 
हैदराबाद के कुकटपल्ली स्वान लेक अपार्टमेंट में 50 वर्षीय रेणु अग्रवाल को उनके नौकरों ने ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया. कातिलों ने प्रेशर कुकर, चाकू और कैंची से वार करके महिला की जान ली और फिर घर में रखे जेवर और कैश लूटकर फरार हो गए. पढ़ें पूरी सनसनीखेज कहानी.
 

एशिया कप टीम में नहीं मिली थी जगह... अब इंग्लैंड जाकर खेलेगा ये भारतीय क्रिकेटर

टीम इंडिया के ऑलराउंडर वॉश‍िंगटन सुंदर इंग्लैंड की मशहूर काउंटी टीम हैम्पशायर टीम में शामिल हो गए हैं. ये जानकारी इंग्लिश काउंटी क्लब ने गुरुवार को दी. हैम्पशायर ने वाशिंगटन सुंदर को सॉमरसेट और सरे के खिलाफ मैच खेलने के लिए साइन किया है. हैम्पशायर के क्रिकेट डायरेक्टर गाइल्स व्हाइट ने वॉशिंगटन को टीम में शामिल करने पर खुशी जाहिर की है.

Advertisement

RBI ने ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए निकाली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी

भारतीय रिजर्व बैंक सेवा बोर्ड ने सामान्य, DEPR और DSIM के लिए ग्रेड 'बी' (सीधी भर्ती) में अधिकारियों के 120 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर, 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर, 2025 तक चलेगी. डीईपीआर और डीएसआईएम के लिए, चरण-I परीक्षा 19 अक्टूबर, 2025 को और चरण-II परीक्षा 7 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी.
 

अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स की बेरहमी से हत्या, पत्नी और बेटे के सामने कुल्हाड़ी से काटी गर्दन
 
अमेरिका के डलास में भारतीय मूल के शख्स चंद्रमौली नागमल्लैया की बेरहमी से हत्या कर दी गई. ये घटना डाउनटाउन सूट्स मोटल में हुई, पुलिस ने हमलावर की पहचान योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज के रूप में की है. आरोपी को गिरफ्तार कर राजधानी हत्या (कैपिटल मर्डर) के आरोप में जेल में रखा गया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement