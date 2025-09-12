scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

भारत में खुदरा महंगाई की रफ्तार थोड़ी तेज़ हुई है. ICMR ने 5 भारतीय कंपनियों को देश में बनी पहली मलेरिया की वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स बनाने की मंजूरी दी है.

महंगी सब्जियों से बिगड़ा महंगाई दर का आंकड़ा. (Photo: ITGD)
महंगी सब्जियों से बिगड़ा महंगाई दर का आंकड़ा. (Photo: ITGD)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 12 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: भारत में खुदरा महंगाई की रफ्तार थोड़ी तेज़ हुई है. ICMR ने 5 भारतीय कंपनियों को देश में बनी पहली मलेरिया की वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स बनाने की मंजूरी दी है. इन खबरों के अलावा, एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली. शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें पढ़िए.

Retail Inflation: सरकार ने जारी किया आंकड़ा, अगस्त में बढ़ गई खुदरा महंगाई... ये चीजें हुईं महंगी

भारत में खुदरा महंगाई की रफ्तार थोड़ी तेज़ हुई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 2.07% पर पहुंच गई, जो कि जुलाई में 1.55 फीसदी रही थी.  इससे पहले जुलाई में खुदरा महंगाई में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई थी, खुदरा महंगाई 8 साल के न‍िचले स्‍तर 1.55 फीसदी पर पहुंच गई थी.

फर्जी निकली दिल्ली और बॉम्बे HC को मिली बम की धमकी, चीफ जस्टिस गवई ने मांगी रिपोर्ट

दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट को शुक्रवार सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली. दिल्ली और मुंबई पुलिस ने तुरंत कोर्ट परिसर खाली कराए और गहन तलाशी, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को दिल्ली और महाराष्ट्र सरकारों से इसकी विस्तृत रिपोर्ट लेने को कहा है.

सीपी राधाकृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ, समारोह में जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद

एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है. राधाकृष्णन ने 452 वोट हासिल करके उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था. उनके प्रतिद्वंद्वी, विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले थे.

चीन ने बनाया दुनिया का पहला 'बोन ग्लू', 2-3 मिनट में जोड़ देगा टूटे हड्डियों को, सर्जरी की जरूरत कम

चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बोन ग्लू विकसित किया है, जो टूटी हड्डियों को केवल 2 से 3 मिनट में जोड़ देता है. ये सामग्री सीपों से प्रेरित है. ये पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल है, यानी 6 महीने में शरीर में घुल जाती है. इससे मेटल इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. चीन के वेंजोउ में अब तक 150 से ज़्यादा मरीज़ों पर इसका टेस्ट हो चुका है.  

मलेरिया खत्म करने के लिए भारत ने बनाई पहली वैक्सीन! खून में पहुंचते ही बना देगी 'कवच'

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने 5 भारतीय कंपनियों को देश में बनी पहली मलेरिया की वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स बनाने की मंजूरी दी है. ये वैक्सीन बहुत ख़ास है क्योंकि ये मलेरिया के कई स्टेज पर असर करती है और मरीज को सुरक्षित रखने की ताकत भी रखती है.  ये टीका मलेरिया के पैरासाइट को खून में पहुंचने से पहले ही रोक देता है.

नेपाल में फंसी भारतीय वॉलीबॉल टीम, हुआ बुरा हाल, आपबीती का वीडियो वायरल

नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच फंसी भारतीय वॉलीबॉल टीम के अधिकतर सदस्य सुरक्षित भारत लौट चुके हैं, बाकी मेंबर्स की वापसी की तैयारी भी तेज़ी से चल रही है. टीवी प्रेजेंटर उपासना गिल ने पोखरा से वीडियो अपील कर मदद मांगी थी, जिसके बाद दूतावास हरकत में आया और टीम को काठमांडू स्थित सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

'दिल्ली-एनसीआर ही नहीं पूरे देश को साफ हवा का हक...', प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए देशभर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता ज़ाहिर की है. दिल्ली में पटाखा बैन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दिल्ली में पटाखा बैन नहीं कर सकते. अगर पटाखे बैन हों तो पूरे देश में हों. अदालत ने कहा कि साफ हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली-NCR तक सीमित नहीं रह सकता.

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने का नया प्लान, 6 फ्लोर से ऊपर की सभी इमारतों पर लगाई जाएंगी स्मॉग गन

दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि G+5 मंजिल और उससे ज़्यादा ऊंची सभी निजी और सरकारी इमारतों में 29 नवंबर तक एंटी-स्मॉग गन लगानी होंगी. ये नियम मॉल, होटल, कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि सरकार के इस निर्देश का मकसद दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना है.

कनाडा ने 80% भारतीय छात्रों को नहीं दिया वीजा... US, ऑस्ट्रेलिया भी कर रहे हैं मना!

कनाडा में 2025 में करीब 80% भारतीय छात्रों के वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं. इमीग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटिजनशिप कनाड़ा के डेटा में ये जानकारी सामने आई है. कनाड़ा का कहना है कि ये फैसला मनमानी में नही, बल्कि घरेलू अनिवार्यताओं के चलते लिया गया है. भारतीय छात्रों का वीज़ा रीजेक्ट करने वाले देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं.

पंजाब: दलित लड़की से छेड़खानी और मारपीट के मामले में AAP विधायक मनजिंदर सिंह को 4 साल की सजा, 12 साल बाद आया फैसला

पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में  तरन तारन ज़िला अदालत ने दोषी करार दिया था. अब इस मामले में कोर्ट ने खडूर साहब सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को चार साल की सज़ा सुनाई है.

