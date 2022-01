Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 जनवरी 2022 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

12 जनवरी 2022 की शाम की खबरें और समाचार: दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 27,561 नए कोरोना मामले सामने आए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के हवाले से बताया कि कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है. साथ ही एक दिन के भीतर 40 मरीजों की मौतों की भी पुष्टि हुई है. योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, अब इसको लेकर बड़ी खबर आई है. वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री (Former cabinet minister of Uttar Pradesh government) स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) के खिलाफ सात साल पुराने मामले में अरेस्ट वारंट जारी हो गया है. पढ़िए बुधवार शाम की पांच बड़ी खबरें...

1. Covid cases in Delhi: 24 घंटे के भीतर दिल्ली में 40 मौतें, 27561 नए केस

दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 27,561 नए कोरोना मामले सामने आए हैं. साथ ही एक दिन के भीतर 40 मरीजों की मौतों की भी पुष्टि हुई है. यानी जनवरी के शुरुआती 12 दिन में कोरोना से 133 संक्रमितों की मौत हो चुकी है. साथ ही आज यहां संक्रमण दर 26.22% दर्ज की गई. दिल्ली में अभी 56,991 मरीज होम आइसोलेशन में हैं. राजधानी में सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 4.79 फीसदी है जबकि रिकवरी दर 93.70 फीसदी है. 24 घंटे में 14,957 लोग डिस्चार्ज हुए हैं. अब तक कुल 1505031 लोग कोरोना को हरा चुके हैं. दिल्ली में कंटेनमेंट जोन्स की संख्या अभी 20,878 है, जबकि कोरोना डेथ रेट 1.56 फीसदी है.

2. UP Election को लेकर बड़ी खबर, Yogi Adityanath अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव!

योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, अब इसको लेकर बड़ी खबर आई है. सूत्रों के मुताबिक, सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का सीएम बनने से पहले योगी गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद थे. फिर सीएम बनने के लिए विधान परिषद से उनकी एंट्री कराई गई थी. विधान परिषद के लिए योगी निर्विरोध चुने गए थे. फिर MLC बनने के बाद योगी सीएम बने थे.

3. Omicron: कोरोना संक्रमितों के डिस्चार्ज के लिए सरकार ने बदले नियम, ये हुआ बदलाव

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के हवाले से बताया कि कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है. अच्छी खबर यह है कि ओमिक्रॉन से अस्पताल में भर्ती होने का खतरा डेल्टा की अपेक्षा काफी कम है. दक्षिण अफ्रीका, यूके, कनाडा, डेनमार्क में कोरोना के डेटा से पुष्टि हुई है. ओमिक्रॉन के कारण विश्व स्तर पर कुल 115 मौतों की पुष्टि हुई है और भारत में इस नए वैरिएंट से 1 मौत हुई है.

4. राशन के बढ़ते बिल ने तोड़ी आम-आदमी की कमर, लगातार तीसरे महीने खुदरा महंगाई दर में उछाल

रसोई में इस्तेमाल होने वाले राशन का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है. महंगे होते खाने के तेल से आम आदमी की कमर टूट गई है. रही-सही कसर महंगे पेट्रोल और बिजली ने कर दी है. इसके चलते दिसंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर 5.59% पर पहुंच गई है. ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई महंगाई दर की अधिकतम सीमा के बेहद करीब का आंकड़ा है. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने बुधवार को खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation Rate December 2021) के आंकड़े जारी किए हैं.

5. UP: अरेस्ट वारंट जारी होने पर क्या बोले स्वामी प्रसाद मौर्य? जानिए

उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री (Former cabinet minister of Uttar Pradesh government) स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) के खिलाफ सात साल पुराने मामले में अरेस्ट वारंट जारी हो गया है. बता दें कि कल पूर्वांचल में प्रभाव रखने वाले स्वामी प्रसाद ने योगी कैबिनेट व भाजपा से इस्तीफा दे दिया था. स्वामी प्रसाद ने कहा कि वारंट आने दीजिए. मैं न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करता हूं. जो भी प्रक्रिया होगी, उसका सामना करूंगा. मैं भी हाईकोर्ट का एडवोकेट रहा हूं.