Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

फरीदाबाद में आतंकी साज़िश का बड़ा खुलासा हुआ है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने को लेकर केंद्र से जवाब मांगा.

अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के पास से मिला हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा (Photo: Arvind Ojha/ ITG)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 10 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकी साज़िश का बड़ा खुलासा हुआ है. वहीं, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

असॉल्ट राइफल, 2900KG अमोनियम नाइट्रेट... फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर्स के ठिकानों से क्या-क्या मिला, देखें PHOTOS

हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकी साज़िश का बड़ा खुलासा हुआ है. जम्मू-कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है. उसकी निशानदेही पर पुलिस को एक जगह से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, क्रिंकोव असॉल्ट राइफल, पिस्टल, मैगजीन और टाइमर बरामद हुए.

महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से पूछा-कब लागू होगा 33% आरक्षण? सरकार से टाइमलाइन भी मांगी

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने पूछा है कि महिला आरक्षण कब लागू किया जाएगा और परिसीमन प्रक्रिया कब शुरू होगी. SC ने ये भी पूछा कि जब संसद ने ये कानून पारित कर दिया है तो इसके लागू होने में देरी क्यों की जा रही है.

वर्ल्ड चैम्पियन ऋचा घोष के नाम पर होगा दार्जलिंग स्टेडियम, CM ममता बनर्जी का ऐलान

पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि दार्जिलिंग में बनने वाले नए क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारत की 2025 महिला वर्ल्ड कप विनर ऋचा घोष के नाम पर रखा जाएगा. ये फैसला 22 वर्षीय सिलीगुड़ी की इस क्रिकेटर को सम्मान देने के रूप में लिया गया है. घोष ने महिला वर्ल्ड कप में बतौर फिनिशर और विकेटकीपर शानदार प्रदर्शन किया था.  

CDSCO का अल्टीमेटम: अब न एक्सटेंशन, न छूट, 1 जनवरी 2026 तक नियम मानो या प्लांट बंद करो

केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने एक जनवरी 2026 तक देश की सभी दवा निर्माण कंपनियों को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करने का निर्देश दिया है. CDSCO ने साफ किया है कि अब न कोई एक्सटेंशन मिलेगा, न कोई छूट. इस आदेश के दायरे में 1,470 दवा निर्माण इकाइयां आती हैं जिनका सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपये से कम है.

टूटेगा दिल्ली का जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, खेल मंत्रालय ने किया 'स्पोर्ट्स सिटी' बसाने का फैसला

दिल्ली में एक बड़ी खेल परियोजना की योजना बनाई जा रही है. खबर है कि सरकार जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को तोड़कर उसकी जगह पर एक नई 'स्पोर्ट्स सिटी' बनाने पर विचार कर रही है. ये प्रोजेक्ट 102 एकड़ के बड़े इलाके में फैला होगा. इस परियोजना का मकसद दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचा तैयार करना है.

बिहार चुनाव: दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चार लाख सुरक्षाकर्मी तैनात, ड्रोन से रखी जाएगी नजर

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है, जिसके लिए पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 4 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी चुनाव ड्यूटी में लगाए हैं. कुल 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 40,073 ग्रामीण इलाकों में हैं.

चुनावी सीजन में लालू यादव और परिवार को ‘लैंड फॉर जॉब’ केस में राहत, अब 4 दिसंबर को होगा फैसला

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, मीसा, हेमा और तेज प्रताप समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने के फैसले को 4 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है. ये मामला उस कथित घोटाले से जुड़ा है जिसमें आरोप है कि रेलमंत्री रहते हुए लालू यादव ने लोगों से ज़मीन लेकर उन्हें रेलवे में नौकरी दिलाई थी.

दो से ज्यादा बच्‍चे होने पर भी लड़ सकेंगे चुनाव, राजस्थान में न‍िकाय चुनाव में बड़ा अपडेट

राजस्थान सरकार अब पंचायत, नगरपालिका और नगर निकाय चुनावों में दो बच्चों की शर्त खत्म करने जा रही है. 1994 में लागू किए गए इस कानून के तहत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी. संबंधित विभाग ने अध्यादेश का मसौदा तैयार कर लिया है और उसे कैबिनेट के पास भेजने की तैयारी चल रही है.  

क्या दिल्ली एयरपोर्ट पर 350 उड़ानों के प्रभावित होने के पीछे है GPS स्पूफिंग? NSA कार्यालय ने शुरू की जांच

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) कार्यालय ने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 6 और 7 नवंबर 2025 को हुई GPS छेड़छाड़ की घटना की जांच शुरू कर दी है. इस घटना में GPS स्पूफिंग के जरिए नेविगेशन सिस्टम को गुमराह किया गया, जिससे 350 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुईं. ये घटना हवाई यात्रा की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है.

'IPL 2026 के बीच ही संन्यास लेंगे धोनी...', मोहम्मद कैफ ने किया दावा, संजू सैमसन को मिलेगी CSK की कमान?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने दावा किया है कि एमएस धोनी आईपीएल 2026 के बीच सीज़न में ही संन्यास ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ विकेटकीपर के तौर पर संजू सैमसन को नहीं ला रही, बल्कि टीम उन्हें भविष्य के कप्तान के रूप में देख रही है. उन्होंने कहा कि धोनी के बाद संजू को तुरंत कप्तानी सौंपी जा सकती है.  
 

