Breaking News in Hindi, 10 November 2021 के मुख्य खबर और समाचार: असम में एअर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, पिछले चक्के में आई खराबी

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने क्रिकेट स्टेडियम में एंट्री के लिए नई कोविड गाइडलाइन जारी कर दी है. गाइडलाइन के मुताबिक, स्पेक्टेटर्स, स्टाफ और खिलाड़ी स्टेडियम में आ सकते हैं जिन्हें वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगी होगी.

As latest guidelines from Rajasthan Government, spectators, staff and players who are vaccinated with the first dose of COVID19 vaccine will be allowed to enter stadiums: Rajasthan Cricket Association