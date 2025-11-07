ठाणे में फिर मिली लाश, एक दिन पहले बरामद हुई थी महिला की डेड बॉडी

महाराष्ट्र के ठाणे में मुंब्रा इलाके के रेतिबंदर क्रीक से शुक्रवार सुबह एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया. स्थानीय प्रशासन के अनुसार, यह युवक करीब पच्चीस से तीस साल की उम्र का है. यह घटना उस जगह की है, जहां एक दिन पहले गुरुवार को एक महिला का शव भी मिला था.

ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तडवी ने बताया कि शुक्रवार सुबह लगभग दस बजे स्थानीय लोगों ने क्रीक में एक शव को तैरते हुए देखा. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और नागरिकों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. पुलिस ने इस मामले में अकस्मात मौत (Accidental Death) का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दो दिनों में मिले दो शव

अधिकारियों के अनुसार, लगातार दो दिनों में दो शव मिलने से इलाके में चर्चा और दहशत का माहौल है. पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या दोनों मौतों के बीच कोई आपसी संबंध है या ये अलग-अलग घटनाएं हैं.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, रेतिबंदर क्रीक इलाके में रात के समय आवाजाही कम होती है और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. ऐसे में यह जगह अक्सर असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बन जाता है.

पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और स्थानीय मुखबिरों की जानकारी को शामिल किया जा रहा है ताकि मृतक की पहचान जल्द से जल्द की जा सके.

मुंब्रा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि शव पर किसी तरह के गंभीर चोट के निशान नहीं मिले हैं, जिससे शुरुआती जांच में यह मामला डूबने या दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है, लेकिन हत्या की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

