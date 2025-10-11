scorecardresearch
 

महिला और उसके भाई से 2 करोड़ की ठगी, निवेश के नाम पर ठगों ने ऐंठे रुपये

ठाणे में एक महिला और उसके भाई से 2.35 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. महिला और उसके भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

महिला और उसके भाई से करोड़ों की ठगी. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के ठाणे शहर में साइबर जालसाजों ने एक 46 वर्षीय महिला और उसके भाई से 2.35 करोड़ रुपये ठग लिए. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता सोशल मीडिया पर एक आरोपी के संपर्क में आए. जिसने उन्हें कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़ा. इस ग्रुप में शेयर बाजार में निवेश के बारे में सला दिया जाता था. अधिकारी ने बताया कि दोनों को उनके मोबाइल फोन पर एक फर्जी लिंक के जरिए एक ट्रेडिंग ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा गया और शेयर बाजार व आईपीओ निवेश पर उच्च रिटर्न का आश्वासन दिया गया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

शिकायतकर्ताओं ने कथित तौर पर ऑनलाइन लेनदेन के जरिए विभिन्न संस्थाओं से जुड़े विभिन्न खातों में 2.35 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की. लेकिन जब उन्होंने अपना मुनाफा निकालने की कोशिश की, तो ऐप निष्क्रिय पाया गया और वे आरोपी से संपर्क नहीं कर सके.

मामले की जांच कर रहे वरिष्ठ निरीक्षक सुनील ज्ञानेश्वर वारुडे ने कहा कि पुलिस डिजिटल ट्रेल पर नजर रख रही है और संदेह है कि इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा. 

---- समाप्त ----
