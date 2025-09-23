scorecardresearch
 

महाराष्ट्र: लोन दिलाने के नाम पर बिजनेसमैन से ठगी, ठगों ने ऐंठे 97 लाख रुपये

ठाणे में सीएसआर फंड के जरिए बिजनेस लोन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि आरोपियों ने व्यक्ति से 97 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी की है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

ठाणे में व्यापारी से 97 लाख की ठगी. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के ठाणे में सीएसआर फंड के जरिए बिजनेस लोन दिलाने के बहाने एक इंटीरियर डेकोरेटर से 97.75 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. इस मामले में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस बात की जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी.

बिजनेस लोन दिलाने के नाम पर की ठगी

आरोपियों ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर इलाके में रहने वाले 45 वर्षीय पीड़ित को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत मिलने वाले फंड से 2.75 करोड़ रुपये का बिजनेस लोन दिलाने का वादा किया. फिर अपने जाल में फंसा लिया.

यह भी पढ़ें: सामने आया देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट स्कैम... रिटायर्ड बैंकर से 23 करोड़ की ठगी, पीड़ित ने सुनाई आपबीती

आरोपियों ने उसका विश्वास जीतकर उससे बैंक गारंटी की राशि जमा करने की मांग की. बदलापुर के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनके आश्वासन पर विश्वास करके पीड़ित ने उन्हें 99.25 लाख रुपये दे दिए.

पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश

बाद में केवल 1.5 लाख रुपये ही वापस किए गए, जबकि शेष 97.75 लाख रुपये कथित तौर पर बिना कोई लोन स्वीकृत कराए ही निकाल लिए गए. पीड़ित ने सोमवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस ने संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. सभी आरोपियों का पुलिस पता लगा रही है और जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी. आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, जब इस तरह की ठगी की गई है. इससे पहले भी महाराष्ट्र में इसी तरह के कई मामले सामने आ चुका है.

