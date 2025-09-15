scorecardresearch
 

Feedback

ठाणे में खड़े पानी के टैंकर से टकराया ऑटो, एक की मौत, दो लोगों की हालत गंभीर

महाराष्ट्र के ठाणे में रविवार देर रात बड़ा हादसा हो गया. एक ऑटो रिक्शा खड़े पानी के टैंकर से टकरा गया, जिसमें तीन यात्री फंस गए. रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला, लेकिन एक यात्री की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर यातायात प्रभावित हुआ, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया.

Advertisement
X
हादसे में एक शख्स की मौत (Photo: Representational)
हादसे में एक शख्स की मौत (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के ठाणे शहर में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जानकारी के अनुसार, कैडबरी जंक्शन रोड के पास एक ऑटो रिक्शा खड़े पानी के टैंकर से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के अंदर बैठे तीन यात्री फंस गए. यह हादसा रविवार आधी रात से कुछ पहले हुआ है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ठाणे नगर निगम आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख यासीन तडवी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा. फायर ब्रिगेड कर्मियों ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद तीनों यात्रियों को बाहर निकाला. सभी को तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

अस्पताल पहुंचने पर एक यात्री, जिसकी पहचान बाबलू के रूप में हुई उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. दो अन्य यात्री, जिनकी उम्र क्रमश: 56 और 29 साल बताई जा रही है, गंभीर रूप से घायल हैं. उन्हें इलाज के लिए मुंबई के सायन अस्पताल रेफर किया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

ठाणे सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत. (Photo: Representational )
खड़े पानी के टैंकर से टकराया ऑटो रिक्शा, एक की मौत और दो की हालत गंभीर 
Supreme Court
अब विवादों में घिरीं सस्पेंड IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की मां, परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड मिली अपहण में इस्तेमाल कार 
आरोपी गिरफ्तार.(Photo: Screengrab)
सिर कटी लाश और जबड़े की क्लिप... दोस्त ही निकला कातिल, कुल्हाड़ी से काटकर फेंका 100 फीट खाई में शव 
नकली बीमा पॉलिसी बनाकर विदेशियों को ठगने वाले हुए गिरफ्तार (Photo: Representational/Pixabay)
नासिक में CBI का बड़ा एक्शन, नकली बीमा पॉलिसी बनाकर विदेशियों को ठगने वालों को किया गिरफ्तार  
नकली नोट छोटे दुकानों में खपाता था. (फोटो-ITG)
मुंबई एयरपोर्ट पर नेपाली और बांग्लादेशी नागरिक फर्जी भारतीय पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार 

इस हादसे की वजह से व्यस्त ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया था. हालांकि क्षतिग्रस्त ऑटो रिक्शा को हटाए जाने के बाद यातायात सामान्य कर दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement