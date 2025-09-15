ठाणे में खड़े पानी के टैंकर से टकराया ऑटो, एक की मौत, दो लोगों की हालत गंभीर

महाराष्ट्र के ठाणे शहर में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जानकारी के अनुसार, कैडबरी जंक्शन रोड के पास एक ऑटो रिक्शा खड़े पानी के टैंकर से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के अंदर बैठे तीन यात्री फंस गए. यह हादसा रविवार आधी रात से कुछ पहले हुआ है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ठाणे नगर निगम आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख यासीन तडवी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा. फायर ब्रिगेड कर्मियों ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद तीनों यात्रियों को बाहर निकाला. सभी को तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

अस्पताल पहुंचने पर एक यात्री, जिसकी पहचान बाबलू के रूप में हुई उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. दो अन्य यात्री, जिनकी उम्र क्रमश: 56 और 29 साल बताई जा रही है, गंभीर रूप से घायल हैं. उन्हें इलाज के लिए मुंबई के सायन अस्पताल रेफर किया गया है.

इस हादसे की वजह से व्यस्त ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया था. हालांकि क्षतिग्रस्त ऑटो रिक्शा को हटाए जाने के बाद यातायात सामान्य कर दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

