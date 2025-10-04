scorecardresearch
 

रेप और हत्या के फरार आरोपी ने 7 साल की बच्ची से की दरिंदगी... पुलिस कस्टडी से भाग निकला था आरोपी

महाराष्ट्र के ठाणे से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां पहले से ही रेप और हत्या के केस में फरार चल रहे आरोपी ने सात साल की बच्ची के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या कर दी. इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया. पुलिस ने आरोपी को घटना के कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया.

सात साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र के भिवंडी में दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 33 साल का पावरलूम कर्मचारी छह साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के केस में फरार चल रहा था. उसने अब सात साल की बच्ची के साथ भी इसी तरह की जघन्य वारदात को अंजाम दिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने 1 अक्टूबर को बच्ची के साथ रेप किया, इसके बाद उसकी गला घोटकर हत्या कर दी. शव को बोरे में भरकर फरार हो गया.

एजेंसी के अनुसार, भिवंडी पुलिस का कहना है कि यह घटना बुधवार की रात हुई. बच्ची घर से बाहर गई थी और वापस नहीं लौटी. उसके परिजनों ने खोजबीन शुरू की. कुछ देर बाद उन्हें पानी की छोटी बाल्टी एक घर के बाहर मिली, यह बाल्टी लेकर ही बच्ची घर से निकली थी. उस घर का दरवाजा अंदर से बंद था. शक होने पर बच्ची के परिजनों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर देखा तो बच्ची का शव बोरे में बंद मिला.

इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी पहले भी इसी तरह की घटना को अंजाम दे चुका था. साल 2023 में उसने छह साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या की थी, उस केस में वह गिरफ्तार किया गया था. वह ठाणे की सेंट्रल जेल में था. अगस्त 2024 में जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, तब वह पुलिस हिरासत से भाग निकला था. फरारी के बाद वह पिछले कुछ दिनों से दोबारा उसी इलाके में दिखा, जहां यह नई वारदात हुई.

ठाणे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वह बिहार के मधुबनी भागने की तैयारी में था. पुलिस ने बताया कि उसे भिवंडी से बाहर जाते समय पकड़ा गया. उसके खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी गई है. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है. स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अदालत में इस मामले को फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत चलाया जाएगा ताकि आरोपी को जल्द से जल्द कठोर सजा मिल सके.

---- समाप्त ----
