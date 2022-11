संजय राउत जेल से रिहा, समर्थकों ने आतिशबाजी से किया स्वागत, शिवसेना MP ने हाथ जोड़कर किया शुक्रिया

शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) ऑर्थर रोड जेल से रिहा हो गए हैं. उनको आज बुधवार को ही पात्रा चॉल घोटाले से जुड़े केस में स्पेशल कोर्ट से जमानत मिली थी. इस जमानत के खिलाफ ईडी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी. इस अर्जी पर जल्द सुनवाई से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था. अब गुरुवार को इसपर सुनवाई होगी.

संजय राउत के जेल से बाहर आने के बाद का वीडियो भी सामने आया है. इसमें शिवसेना कार्यकर्ता जश्न मनाते दिख रहे हैं. ऑर्थर रोड जेल के बाहर भारी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता जमा थे. संजय राउत जिस वक्त जेल से निकलकर कार में बैठे तब वहां आतिशबाजी की जा रही थी. लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते देखे गए.

राउत ने कार से निकलकर लोगों का अभिवादन भी किया. जानकारी के मुताबिक, राउत के समर्थकों ने उनके आवास को भी सजाया है और वहां भी जश्न की तैयारी है.

#WATCH | Shiv Sena (Uddhav Thackeray faction) leader Sanjay Raut released from Arthur Road jail after Mumbai's PMLA court granted him bail in Patra Chawl land scam case earlier today. pic.twitter.com/9LnLnmV3aI