'दुनियाभर में चल रही साजिशों से बचने के लिए हिंदू समाज का मजबूत होना जरूरी', बोले RSS के प्रचार प्रमुख

नेपाल में हाल ही में हुए Gen-Z के विरोध प्रदर्शनों, सत्ता परिवर्तन और भारत पर अमेरिकी एक्शन के बीच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने कहा कि हिंदू समाज को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि हम दुनिया में चल रही साजिशों से मुक्त हो सकें. आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने नागपुर के रेशमबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरएसएस के शताब्दी समारोह की जानकारी दी, जो 2 अक्टूबर को विजयादशमी से नागपुर में शुरू होगा.

'भारत की मजबूती से होगा समूचे विश्व का कल्याण'

उनसे नेपाल के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम, केंद्र सरकार की विदेश नीति और भारत पर टैरिफ व H-1B वीजा जैसी अमेरिकी कार्रवाइयों के बारे में सवाल पूछा गया. जवाब में आंबेकर ने कहा, 'आरएसएस समेत पूरा देश भारत की प्रगति और मजबूती के लिए काम कर रहा है और निश्चित रूप से भारत इतना मजबूत बनना चाहिए कि दुनिया के किसी भी समाज को ऐसे कष्टों का सामना न करना पड़े.'

'हिंदू समाज को मजबूत बनाया जाए'

उन्होंन कहा कि आरएसएस का उद्देश्य है कि पूरा विश्व कष्टों से मुक्त हो. हिंदू समाज को मजबूत बनाया जाए ताकि सभी दुनियाभर में चल रहे षड्यंत्रों और दुनिया के सामने आ रहे कष्टों से मुक्त हो सकें. आंबेकर ने विजयादशमी के बाद शताब्दी वर्ष के दौरान आरएसएस की ओर से आयोजित किए जाने वाले एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम की भी जानकारी दी.

शहरों से लेकर गांवों तक आयोजित किए जाएंगे हिंदू सम्मेलन

उन्होंने बताया कि आरएसएस देश में लगभग एक लाख तीन हजार स्थानों (मंडल केंद्र-बस्ती) पर 'हिंदू सम्मेलन' आयोजित करने की योजना बना रहा है. आंबेकर ने कहा कि स्थानीय समितियां बनाई जा रही हैं और गांवों, मंडलों, शहरों और बस्तियों में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और समाज के सभी वर्गों के लोग इसमें भाग ले रहे हैं.

