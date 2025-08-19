गणेशोत्सव पर रेलवे महाराष्ट्र में चलाएगा 367 अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत

गणेशोत्सव के दौरान यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए रेलवे ने 367 अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है. महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है और इससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिली सूचना के अनुसार, मुंबई से कोंकण और राज्य के अन्य हिस्सों के लिए ये विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि इससे हजारों श्रद्धालुओं को फायदा होगा, खासकर उन लोगों को जो गणेशोत्सव के लिए अपने पैतृक गांव लौटते हैं.

CM फडणवीस ने क्या कहा?

फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा, “गणेशोत्सव महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धड़कन है. इस अवसर पर रेलवे द्वारा दी जा रही अतिरिक्त सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत साबित होंगी. खासकर मुंबई और कोंकण क्षेत्र के लोगों को घर लौटने में आसानी होगी.”

महाराष्ट्र सरकार ने की थी मांग

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय से आग्रह किया था कि त्योहार के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं चलाई जाएं. हर साल गणेशोत्सव पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मुंबई और पुणे से कोंकण क्षेत्र तथा अन्य जिलों में अपने घर जाते हैं. ऐसे में ट्रेनों में टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है.

रेलवे ने इस मांग को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए इस बार 367 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. अधिकारियों का कहना है कि इन सेवाओं से यात्रियों को न केवल टिकट आसानी से उपलब्ध होंगे बल्कि भीड़ भी नियंत्रित होगी.

फडणवीस ने कहा, “मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बसे कोंकणवासी और श्रद्धालु हर साल गणेशोत्सव के समय अपने घर लौटते हैं. इस दौरान टिकट और यात्रा दोनों बड़ी चुनौती बन जाते हैं. अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं यात्रियों के लिए राहत लेकर आई हैं.”

यह निर्णय खासतौर पर कोंकण क्षेत्र के लोगों के लिए अहम है, क्योंकि वहां गणेशोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है. अतिरिक्त ट्रेनों से श्रद्धालुओं को समय पर और सुरक्षित यात्रा करने में मदद मिलेगी.

सरकारी सूत्रों का कहना है कि इन ट्रेनों का संचालन त्योहार के पूरे 10 दिनों के दौरान किया जाएगा. साथ ही भीड़ को देखते हुए रेलवे अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था भी करेगा. इससे यात्रियों को अधिक आराम और सुविधा मिलेगी.

रेलवे और राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से गणेशोत्सव पर घर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और त्योहार का उल्लास और भी बढ़ेगा.

