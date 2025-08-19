scorecardresearch
 

Feedback

गणेशोत्सव पर रेलवे महाराष्ट्र में चलाएगा 367 अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत

गणेशोत्सव के दौरान यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए रेलवे ने 367 अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है. महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है और इससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी.

Advertisement
X
(Photo: AI-generated)
(Photo: AI-generated)

गणेशोत्सव के दौरान यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए रेलवे ने 367 अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है. महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है और इससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिली सूचना के अनुसार, मुंबई से कोंकण और राज्य के अन्य हिस्सों के लिए ये विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि इससे हजारों श्रद्धालुओं को फायदा होगा, खासकर उन लोगों को जो गणेशोत्सव के लिए अपने पैतृक गांव लौटते हैं.

CM फडणवीस ने क्या कहा? 
फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा, “गणेशोत्सव महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धड़कन है. इस अवसर पर रेलवे द्वारा दी जा रही अतिरिक्त सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत साबित होंगी. खासकर मुंबई और कोंकण क्षेत्र के लोगों को घर लौटने में आसानी होगी.”

सम्बंधित ख़बरें

बारिश से मुंबई में मचा हाहाकार (File Photo: PTI)
मुंबई की रफ्तार पर बारिश का ब्रेक! ट्रेनें रुकीं, उड़ानें थमीं, सड़कें बनीं दरिया... धरे रह गए BMC के सभी दावे 
Mumbai records heaviest August rains in years
मुंबई में अगस्त की बार‍िश ने तोड़ा रिकॉर्ड, ट्रेनों से लेकर स्कूल तक बंद, जानिए बीते सालों का ट्रेंड 
Two constables suspended of Thane police
एंट्री में लापरवाही, सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी... ठाणे के दो पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड 
A young man fell into a drain in Chandrapur, and the CCTV footage has gone viral.
नाली में समाया युवक, CCTV में कैद हुआ हैरान कर देने वाला हादसा 
Prithvi Shaw Century
Prithvi Shaw ने बुची बाबू ट्रॉफी 2025 में काटा गदर! 

महाराष्ट्र सरकार ने की थी मांग
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय से आग्रह किया था कि त्योहार के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं चलाई जाएं. हर साल गणेशोत्सव पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मुंबई और पुणे से कोंकण क्षेत्र तथा अन्य जिलों में अपने घर जाते हैं. ऐसे में ट्रेनों में टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है.

Advertisement

रेलवे ने इस मांग को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए इस बार 367 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. अधिकारियों का कहना है कि इन सेवाओं से यात्रियों को न केवल टिकट आसानी से उपलब्ध होंगे बल्कि भीड़ भी नियंत्रित होगी.

फडणवीस ने कहा, “मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बसे कोंकणवासी और श्रद्धालु हर साल गणेशोत्सव के समय अपने घर लौटते हैं. इस दौरान टिकट और यात्रा दोनों बड़ी चुनौती बन जाते हैं. अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं यात्रियों के लिए राहत लेकर आई हैं.”

यह निर्णय खासतौर पर कोंकण क्षेत्र के लोगों के लिए अहम है, क्योंकि वहां गणेशोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है. अतिरिक्त ट्रेनों से श्रद्धालुओं को समय पर और सुरक्षित यात्रा करने में मदद मिलेगी.

सरकारी सूत्रों का कहना है कि इन ट्रेनों का संचालन त्योहार के पूरे 10 दिनों के दौरान किया जाएगा. साथ ही भीड़ को देखते हुए रेलवे अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था भी करेगा. इससे यात्रियों को अधिक आराम और सुविधा मिलेगी.

रेलवे और राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से गणेशोत्सव पर घर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और त्योहार का उल्लास और भी बढ़ेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement