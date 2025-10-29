पुणे में तेज रफ्तार ट्रक ने मचाई तबाही, तीन वाहन चकनाचूर, दो लोग घायल

महाराष्ट्र में पुणे के नवले पुल के नीचे मंगलवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ. फरशें लेकर कात्रज चौक से नवले पुल की ओर जा रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर बेकाबू हो गया और सामने चल रहे तीन वाहनों को उसने जोरदार टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में दो लोग हल्के जख्मी हुए हैं जबकि तीनों गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है.

घटना के बाद जख्मी चालक 39 साल के प्रकाश कुमार बुधन महतो ने सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने ट्रक चालक 32 साल के तौफिक इसरार अहमद को हिरासत में लिया है.

मंगलवार सुबह करीब पांच बजे यह हादसा हुआ. फरशें से लदा ट्रक नवले पुल के नीचे पहुंचते ही नियंत्रण खो बैठा. ट्रक डिवाइडर पार करते हुए सीधे एक रेडिमिक्स डंपर और दो कारों से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहनों के आगे के हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

सूचना मिलते ही सिंहगढ़ रोड पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से सभी दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटाया. फिलहाल आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है.

चालक की झपकी या ब्रेक फेल?

घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में ट्रक डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में घुसता दिख रहा है. इससे सवाल उठ रहा है कि क्या हादसे के वक्त चालक को झपकी लग गई थी, या ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था. इसकी सच्चाई आरटीओ विभाग की तकनीकी जांच के बाद ही सामने आएगी.





