पुणे: अस्पताल की 10वीं मंजिल से कूदा युवक, पुलिस ने 10 दिनों पहले बचाई थी जान

महाराष्ट्र के पुणे में ससून जनरल अस्पताल में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक घटना घटी, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया. एक मानसिक रूप से अस्थिर युवक ने अस्पताल की 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान विजय के रूप में हुई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि विजय को 5 सितंबर को रेलवे पुलिस ने आत्महत्या की कोशिश करते हुए पकड़ा था. उस समय वह रेलवे ट्रैक पर कूदने की कोशिश कर रहा था.

जब पुलिस ने उसे रोका, तो वह बार-बार दोहराता रहा कि वह आत्महत्या करना चाहता है. उसकी मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे ससून जनरल अस्पताल के मनोरोग वार्ड में भर्ती कराया गया था.

10वीं मंजिल से नीचे लगाई छलांग

गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे विजय ने अस्पताल की 10वीं मंजिल पर स्थित वार्ड की खिड़की से छलांग लगा दी. इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक के परिवार के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल उनके संपर्क में आने की कोशिश की जा रही है. इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मरीज की लगातार निगरानी के बावजूद वह इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने में सफल हो गया.

फिलहाल पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारी ने बताया कि परिवार का पता चलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.



