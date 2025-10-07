scorecardresearch
 

रिटायरमेंट गिफ्ट बना विवाद की वजह, प्रभोधनकर ठाकरे की किताब पर BMC अस्पताल में बवाल, सियासत गरमाई

मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में एक रिटायर्ड अधिकारी द्वारा सहकर्मियों को प्रबोधनकर ठाकरे और दीनकरराव जावळकर की किताबें गिफ्ट करने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. कुछ नर्सों ने आरोप लगाया कि इन किताबों से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और उन्होंने मौके पर ही अधिकारी से माफी मंगवाई.

किताब पर हुआ विवाद. (Photo: AI Generated)
किताब पर हुआ विवाद. (Photo: AI Generated)

मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अधीन आने वाले कस्तूरबा अस्पताल में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ नर्सें कथित तौर पर प्रभोधनकर ठाकरे और समाज सुधारक दीनकरराव जावलकर की किताबें एक अधिकारी पर फेंकती दिख रही हैं.

वीडियो के मुताबिक, यह घटना कुछ महीने पुरानी है. रिटायर होने से करीब एक महीने पहले सेक्शन ऑफिसर राजेंद्र कदम ने अपने सहयोगियों को विदाई के तौर पर दो किताबें दी थीं. इनमें 'देवलांचा धर्म आनि धर्माची देऊले' (Prabodhankar Thackeray) और 'देशाचे दुश्मन' (Dinkarrao Javalkar) शामिल थीं. इन किताबों में धर्म के नाम पर पाखंड, अंधविश्वास और सामाजिक शोषण की आलोचना की गई है.

रिटायर्ड अधिकारी से मंगवाई माफी

लेकिन कुछ नर्सों ने आरोप लगाया कि ये किताबें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हैं. वीडियो में एक नर्स कदम से पूछती दिखती है कि आपने ऐसी किताब क्यों दी जो हिंदू धर्म का अपमान करती है? इसके बाद कथित तौर पर नर्सों ने किताबें वापस फेंकीं और उनसे माफी मंगवाई.

तूल पकड़ रहा मामला

देखते ही देखते यह मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है. मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा, 'प्रभोधनकर ठाकरे का अपमान पूरे महाराष्ट्र का अपमान है. जिन लोगों ने ऐसा किया, वे सुधारवादी परंपरा के खिलाफ जहर फैला रहे हैं.'

वहीं शिवसेना (UBT) ने घटना पर सफाई दी. पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने कहा, 'किसी पर किताब नहीं फेंकी गई. किताब फेंकने और उसे न लेने में फर्क है. जब नर्सों ने किताब ‘देशाचे दुश्मन’ देखी तो उसे लेने से मना कर दिया. ठाकरे की किताब तो उन्होंने देखी भी नहीं.'

स्थानीय विधायक मनोज जामसुतकर और पेडनेकर ने मंगलवार को अस्पताल जाकर स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी विवादित शख्स थे और उनके खिलाफ पहले से कई शिकायतें दर्ज थीं.

थाने में केस दर्ज

इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. मेडिकल सुपरिटेंडेंट चंद्रकांत पवार ने बताया कि मामले की जांच चल रही है, जबकि अग्रिपाड़ा पुलिस ने बताया कि 19 सितंबर को कदम की शिकायत पर मानहानि के आधार पर नॉन-कॉग्निज़ेबल केस दर्ज किया गया है.

