पलघर में दिनदहाड़े कुल्हाड़ी से हमला, स्थानीय लोगों ने आरोपी को पेड़ से बांधकर पीटा

पलघर के कमला पार्क इलाके में बुधवार को एक व्यक्ति पर दिनदहाड़े कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया. स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया. घायल व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच पुराना विवाद था

युवक पर कुल्हाड़ी से हमला (Photo: Representational)
पलघर जिले के कमला पार्क इलाके में बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना हुई. यहां एक शख्स ने दिनदहाड़े दूसरे व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. इस हमले में घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस के अनुसार, घटना के समय इलाके में मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया. आरोपी की पहचान अजय राम के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों ने आरोपी को काबू में करके पास के एक पेड़ से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई.

घायल की पहचान बाबूलाल फुलचंद यादव के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि बाबूलाल को सिर और शरीर में गंभीर चोटें आई हैं. हमले के तुरंत बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

प्रारंभिक जांच में पुलिस को शक है कि यह हमला किसी व्यक्तिगत विवाद के कारण किया गया है. बताया जा रहा है कि आरोपी अजय राम और बाबूलाल के बीच पहले से ही कुछ मतभेद चल रहे थे. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया 

इस घटना से इलाके के लोग दहशत में हैं, क्योंकि यह हमला खुलेआम और भीड़भाड़ वाली जगह पर हुआ. पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ कर पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी.

