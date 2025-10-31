'हमें लगा यही स्क्रिप्ट है...' वेब सीरीज के नाम पर 17 बच्चे कैसे हुए कैद? बच्चों संग बंधक रही महिला की आपबीती

मुंबई के पवई इलाके में हुए बंधक कांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक व्यक्ति ने वेब सीरीज की शूटिंग के नाम पर 17 बच्चों और उनके परिजनों को बंधक बना लिया. अब जब बंधकों को रिहा कर लिया गया है, तो उनके बयान से इस पूरी घटना की सच्चाई सामने आ रही है, जिसमें मासूम बच्चों के साथ आए उनके परिजन डर और दहशत से भरे हुए पल याद कर कांप उठते हैं.

'हम कोल्हापुर से शूटिंग के लिए आए थे, लेकिन ये सब सपने में भी नहीं सोचा था...' बंधक बनाए गए लोगों में संदीप जाधव भी शामिल थे, जिनकी बेटी एक चाइल्ड आर्टिस्ट है. उन्होंने बताया कि हम कोल्हापुर से आए थे. मेरी बेटी स्कूल के जरिए चयनित हुई थी. हमें बताया गया कि एक वेब सीरीज की शूटिंग है, जिसमें कुछ बाल कलाकार चाहिए. पिछले पांच दिनों से शूटिंग चल रही थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था. लेकिन कल अचानक उसने सबको बंधक बना लिया. जब हमने पूछा कि क्या चाहिए तो बोला- मुझे दो करोड़ रुपये चाहिए.

संदीप बताते हैं कि उस वक्त उनकी बेटी और मां दोनों अंदर थीं. वो बार-बार कह रहा था कि कोई बाहर मत जाओ, वरना सबको मार दूंगा. हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये शूटिंग का हिस्सा है या असली खतरा. वो कहता था सीन शूट कर रहे हैं, लेकिन असल में बच्चों को बंद कर रहा था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाला रोह‍ित आर्य 'क्र‍िमिनल' था या 'परेशान'? उसके बयानों से समझ‍िए

बंधक बनी एक बुजुर्ग महिला, जो 17 बच्चों में से एक की नानी हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग चार दिन से शूटिंग कर रहे थे. वो आदमी सबको बहुत अच्छे से बात करता था. मैं लड्डू खा रही थी, उसने मुझसे कहा कि मौसी मुझे भी लड्डू दीजिए. पर कल अचानक उसने कहा कि किडनैपिंग और भाग-दौड़ वाला सीन शूट करना है. हम सबको लगा कि यही स्क्रिप्ट है. उन्होंने आगे बताया कि वो रॉकेल का केन और पटाखे लाया था. जब पूछा तो कहा कि सीन के लिए हैं. पर असल में उसने CCTV कैमरे बंद कर दिए और उनकी जगह लाइटें लगा दीं. फिर चार बच्चों को ऊपर ले गया, शटर बंद किया और दो बड़े ताले लगा दिए. बाहर से उसने बैनर टांगा, ताकि कोई अंदर झांक न सके.

महिला ने बताया कि शुरू में सबको बाहर बैठने को कहा, लेकिन कल उसने किसी को बाहर नहीं जाने दिया. उसने मुझे और बच्चों को अंदर बुलाया और कहा कि बच्चों पर नजर रखो, कोई भागे नहीं. बच्चों को डराने के लिए कहता था- डर के चलो, मैं शूटिंग कर रहा हूं, लेकिन वो शूटिंग नहीं थी, वो असली कैद थी.

महिला ने बताया कि इस साजिश में वो अकेला नहीं था. वह ‘प्रियंका’ नाम की एक औरत के साथ था. जब मैंने उससे पूछा कि नीचे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, तो उसने कहा कि शूटिंग चल रही है. मुझे शक है वो भी शामिल थी. इसके साथ एक लंबा-चौड़ा काला आदमी भी था, जो कहता था कि मैं शूटिंग कर रहा हूं, पर कैमरा कभी ऑन नहीं करता था. इस घटना के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने आरोपी को ढेर कर दिया. बंधक बनाए गए सभी 17 बच्चे और उनके परिवार सुरक्षित हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से अब भी सदमे में हैं. पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----