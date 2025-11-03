scorecardresearch
 

मुंबई किडनैपिंग केस: बातचीत के दौरान पुलिस ने पूर्व मंत्री दीपक केसरकर से किया था संपर्क

मुंबई के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रोहित आर्य द्वारा 17 बच्चों और 2 वयस्कों को बंधक बनाने के मामले की जाँच में नया मोड़ आया है. पुलिस ने आरोपी के साथ बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री दीपक केसरकर से संपर्क किया था. अब क्राइम ब्रांच मामले से जुड़े सभी लोगों, यहां तक कि केसरकर का बयान भी दर्ज कर सकती है. आर्य की मौत पुलिस की गोली से हुई थी, जिसकी मजिस्ट्रेट जांच जारी है.

मुंबई किडनैपिंग केस में पूर्व मंत्री दीपक केसरकर से पूछताछ हो सकती है. (File Photo: ITG)
मुंबई के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रोहित आर्य द्वारा 17 बच्चों और दो वयस्कों को बंधक बनाए जाने के दौरान, पुलिस ने बातचीत के प्रयासों के तहत महाराष्ट्र के पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से संपर्क किया था. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इस मामले से जुड़े सभी लोगों, जिसमें केसरकर भी शामिल हैं, उनका बयान दर्ज किया जा सकता है.

केसरकर सहित कई लोगों के बयान होंगे दर्ज
क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कहा कि वे इस मामले से जुड़े हर व्यक्ति का बयान रिकॉर्ड करेंगे. इसमें पवई पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक और आर्य के साथ बातचीत में शामिल एक उपायुक्त (DCP) रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं. एक अधिकारी ने बताया कि दीपक केसरकर का बयान भी दर्ज किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, क्राइम ब्रांच उन सेलिब्रिटीज और अभिनेताओं के बयान भी रिकॉर्ड कर रही है जो 'ऑडिशन' प्रक्रिया के दौरान पवई स्टूडियो आए थे. इस खबर पर टिप्पणी के लिए केसरकर उपलब्ध नहीं थे.

क्यों किया गया था संपर्क?
मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच वर्तमान में बचाव अभियान के दौरान पुलिस की गोली से मारे गए रोहित आर्य (50) की मौत की जांच कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि घटना वाले दिन जब यह पता चला कि आर्य पूर्व मंत्री केसरकर से बात करना चाहता था, तो मध्यस्थता कर रहे अधिकारियों ने तुरंत पूर्व मंत्री से संपर्क साधा था.

यह पूरा ड्रामा गुरुवार को पवई इलाके में महाविर क्लासिक बिल्डिंग स्थित आर ए स्टूडियो के अंदर दोपहर 1:30 बजे से शाम 5:15 बजे के बीच चला, जिसके परिणामस्वरूप सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया और आर्य की मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार, आर्य ने यह 'ऑपरेशन' कथित तौर पर एक परियोजना के लिए महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के पास लंबित बकाया राशि को लेकर पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से किया था, हालांकि सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया था. सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, आर्य 'प्रोजेक्ट लेट्स चेंज' के निदेशक थे, जिसके तहत स्वच्छता मॉनिटर पहल चलाई गई थी.

पुलिस ने बताया कि आर्य ने 30 अक्टूबर से पहले छह दिनों तक एक 'वेब सीरीज़' के लिए "ऑडिशन" आयोजित किए थे. बच्चे सुबह 10 बजे स्टूडियो में आते थे और शाम 8 बजे सेशन खत्म होता था.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानूनी और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत, आर्य की मौत की मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने दावा किया कि आर्य को रिहा करने के लिए दो घंटे तक समझाने की कोशिश के बाद स्टूडियो में बलपूर्वक प्रवेश करने का फैसला लिया गया. पुलिस का कहना है कि आर्य ने पहले अपनी एयर गन से गोली चलाई, जिसके जवाब में एक पुलिस अधिकारी ने गोली चलाई, जिससे आर्य घायल हुए और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई.

