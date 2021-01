मुंबईः राहत की खबर, लगातार दूसरे दिन कोरोना से सिर्फ 3 की मौत

देश में भले ही कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से चिंता बढ़ गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस जानलेवा संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है. कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित महाराष्ट्र में मामले कम होने लगे हैं, जबकि राज्य की राजधानी मुंबई में भी राहत नजर आने लगी है.

मुंबई में सोमवार ऐसा दूसरा दिन रहा जब कोरोना से सिर्फ तीन मरीजों की मौत हुई. वहीं पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान पूरे राज्य में 2,765 नए मामले मिले जबकि 10,362 को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. हालांकि महाराष्ट्र में इस दौरान 29 मरीजों की मौत हो गई. इनमें तीन मुंबई से थे.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में अबतक 19,47,011 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं जबकि 18,47,361 मरीज ठीक हो चुके हैं. राज्य में अभी 48,801 एक्टिव मरीज हैं. कोरोना की चपेट में आने से महाराष्ट्र में अब तक 49,695 लोग अपनी जान गवां चुके हैं.

