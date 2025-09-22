ख्वाजा यूनुस कस्टोडियल डेथ मामले में कोर्ट ने सचिन वाजे की याचिका खारिज की

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित सेशंस कोर्ट से बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने वाजे की याचिका यह करते हुए ख़ारिज कर दी कि ट्रायल में छोटे-मोटे आवेदन से कोई देरी नहीं होनी चाहिए. वाजे ने मांग की थी कि 2003 में हुई सॉफ़्टवेयर इंजीनियर ख्वाजा यूनुस की कस्टोडियल मौत के मामले में राज्य की सीआईडी इकाई अपन पेंडिंग डिस्चार्ज याचिका पर जवाब दाखिल करे.

सचिन वाजे ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह सीआईडी को उनकी डिस्चार्ज याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया जाए. वाजे ने डॉ. पायल तडवी आत्महत्या मामले का भी उदाहरण दिया, जहां एसपीपी प्रदीप घरत को हटाया गया था क्योंकि जांच अधिकारी का आरोप था कि उन्होंने बिना अनुमति के आरोपी जोड़ने की याचिका दाखिल की थी.

SPP प्रदीप घरत ने वाझे की याचिका को 'शरारती' और ट्रायल में देरी करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह आवेदन बेकार है क्योंकि कोर्ट पहले ही अभियोजन पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दे चुका है.

न्यायाधीश अविनाश पी. कुलकर्णी ने क्या कहा?

वाजे की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अविनाश पी. कुलकर्णी ने इस आवेदन को बेकार और जिरह लटकाने वाला बताया और खारिज कर दिया है. न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट में जांच एजेंसी की तरफ से पहले ही जवाब आ चुका है, इसलिए इस तरह के छोटे-मोटे आवेदन से ट्रायल में देरी नहीं होनी चाहिए.

क्या है पूरा मामला?

ख्वाजा यूनुस कस्टोडियल डेथ केस 2003 का एक ऐसा मामला है जिसने पुलिस हिरासत में हुई ह्त्या और सरकारी शक्ति के दुरुपयोग को उजागर किया. ख्वाजा यूनुस एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जिन्हें मुंबई पुलिस ने एक बम धमाके के संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया था. लेकिन, उनकी गिरफ्तारी के बाद हिरासत में उनकी मौत ने पूरे देश में सनसनी मचा दी.

उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के अनसुार, यूनुस को पुलिस हिरासत में गंभीर रूप से पीटा गया था, जिसके कारण उनकी स्थिति बिगड़ती गई और अंततः उनकी मौत हो गई. इस घटना ने पुलिस की कथित निर्दयता और मानवाधिकारों का उल्लंघन जैसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए. मामले की जांच के दौरान यह सामने आया कि मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे ने यूनुस की मौत को छुपाने के लिए झूठा FIR दर्ज किया, जिसमें कहा गया कि यूनुस हिरासत से भाग गया.

इस मामले में सचिन वाजे समेत चार पुलिसकर्मियों पर हत्या और सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगाए गए. मुंबई पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने साल 2006 में इस मामले की जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की. जांच में कई अनियमितताएं और पुलिस की संलिप्तता के सबूत मिले, जिससे यह मामला न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन के लिए एक जांच की बड़ी चुनौती बन गया.

