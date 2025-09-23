scorecardresearch
 

मुंबई: बेटे और पार्टनर ने रची हत्या की साजिश, कारोबारी की हत्या, तीन गिरफ्तार, एक फरार

मुंबई के चारकोप इलाके में 65 वर्षीय व्यवसायी मोहम्मद अयूब सैय्यद की हत्या परिवार और कारोबार की दुश्मनी का परिणाम निकली. बेटे हनीफ सैय्यद और बिजनेस पार्टनर शानू चौधरी ने 6.5 लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या की साजिश रची. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक सुपारी किलर अभी फरार है.

हत्या के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
हत्या के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

मुंबई के चारकोप इलाके में 65 वर्षीय व्यवसायी मोहम्मद अयूब सैय्यद की हत्या ने व्यावसायिक समुदाय को हिला कर रख दिया है. पुलिस जांच में यह मामला परिवार और कारोबार की दुश्मनी से जुड़ा पाया गया है. जांच में खुलासा हुआ कि अयूब सैय्यद के छोटे बेटे हनीफ सैय्यद और उनके बिजनेस पार्टनर शानू चौधरी ने मिलकर सुपारी किलर्स के जरिए हत्या की योजना बनाई. इसके लिए 6.5 लाख रुपये की सुपारी दी गई, जिसमें से 1 लाख रुपये एडवांस में चुका दिए गए थे.

रविवार सुबह अयूब अपने ऑफिस में मौजूद थे, तभी दो शूटर अंदर घुसे और धारदार हथियारों से कई वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया.  पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें मृतक का बेटा हनीफ सैय्यद, बिजनेस पार्टनर शानू चौधरी और एक शूटर खैरुल इस्लाम है. एक अन्य सुपारी किलर अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है.

परिवार और कारोबार की दुश्मनी

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अयूब ने हाल ही में अपने बेटे को दिए गए मलाड स्थित फ्लैट की डीड रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी. इसके कारण बेटे में नाराजगी पैदा हुई. वहीं, पार्टनर शानू चौधरी करोड़ों का निवेश करने के बावजूद लाभ न मिलने से परेशान था. यही नाराजगी दोनों को हत्या की साजिश रचने के लिए प्रेरित कर गई. 

तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया

डीसीपी संदीप जाधव और एसीपी नीता पाडवी के मार्गदर्शन में वरिष्ठ निरीक्षक विनायक चौहान की टीम ने हत्या का पर्दाफाश किया. संदीप जाधव ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की कोशिशें चल रही हैं.

