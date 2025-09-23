मुंबई: बेटे और पार्टनर ने रची हत्या की साजिश, कारोबारी की हत्या, तीन गिरफ्तार, एक फरार

मुंबई के चारकोप इलाके में 65 वर्षीय व्यवसायी मोहम्मद अयूब सैय्यद की हत्या ने व्यावसायिक समुदाय को हिला कर रख दिया है. पुलिस जांच में यह मामला परिवार और कारोबार की दुश्मनी से जुड़ा पाया गया है. जांच में खुलासा हुआ कि अयूब सैय्यद के छोटे बेटे हनीफ सैय्यद और उनके बिजनेस पार्टनर शानू चौधरी ने मिलकर सुपारी किलर्स के जरिए हत्या की योजना बनाई. इसके लिए 6.5 लाख रुपये की सुपारी दी गई, जिसमें से 1 लाख रुपये एडवांस में चुका दिए गए थे.

रविवार सुबह अयूब अपने ऑफिस में मौजूद थे, तभी दो शूटर अंदर घुसे और धारदार हथियारों से कई वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें मृतक का बेटा हनीफ सैय्यद, बिजनेस पार्टनर शानू चौधरी और एक शूटर खैरुल इस्लाम है. एक अन्य सुपारी किलर अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है.

परिवार और कारोबार की दुश्मनी

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अयूब ने हाल ही में अपने बेटे को दिए गए मलाड स्थित फ्लैट की डीड रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी. इसके कारण बेटे में नाराजगी पैदा हुई. वहीं, पार्टनर शानू चौधरी करोड़ों का निवेश करने के बावजूद लाभ न मिलने से परेशान था. यही नाराजगी दोनों को हत्या की साजिश रचने के लिए प्रेरित कर गई.

Advertisement

तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया

डीसीपी संदीप जाधव और एसीपी नीता पाडवी के मार्गदर्शन में वरिष्ठ निरीक्षक विनायक चौहान की टीम ने हत्या का पर्दाफाश किया. संदीप जाधव ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की कोशिशें चल रही हैं.

---- समाप्त ----