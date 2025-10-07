scorecardresearch
 

BMC चुनाव से बाहर रहेंगे 1.79 लाख युवा, 2025 में 18 साल के होने वाले किशोर नहीं डाल पाएंगे वोट

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, चुनाव आयोग (ECI) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 1 अक्टूबर 2024 को वोटर लिस्ट के लिए कट-ऑफ तय किया था. कई किशोर, जो हाल ही में 18 वर्ष पूरे किए, उन्होंने आजतक से बात करते हुए अपनी परेशानी साझा की.

1 अक्टूबर 2024 के बाद 18 वर्ष के हुए युवाओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ रहे हैं (File Photo- ITG).
देश की सबसे बड़ी और सबसे अमीर नगर निकाय बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के चुनाव में इस बार लाखों युवा अपना वोट नहीं डाल पाएंगे. वजह यह है कि जो किशोर अक्टूबर 2024 के बाद 18 वर्ष के हुए हैं, वे इस बार मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करवा सके हैं. चुनाव आयोग ने इस साल SIR (विशेष मतदाता सूची संशोधन) नहीं कराया, जिसके चलते लगभग 1.79 लाख नए मतदाता आगामी चुनाव से वंचित रह जाएंगे.

क्यों नहीं जुड़ पाए नए मतदाता?

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, चुनाव आयोग (ECI) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 1 अक्टूबर 2024 को वोटर लिस्ट के लिए कट-ऑफ तय किया था. इसके बाद कोई नया नाम जोड़ने या संशोधन करने की प्रक्रिया नहीं हुई. इसलिए जो किशोर 1 अक्टूबर 2024 के बाद 18 वर्ष के हुए हैं, वे वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ पा रहे हैं.

ECI वेबसाइट नहीं ले रही आवेदन

चार ऐसे किशोर जिन्होंने हाल ही में 18 वर्ष पूरे किए, उन्होंने आजतक से बात करते हुए अपनी परेशानी साझा की. उन्होंने बताया कि वे ECI की वेबसाइट पर बार-बार आवेदन कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल 1 अक्टूबर 2006 के बाद की जन्मतिथि स्वीकार नहीं कर रहा था.

मुंबई की रूपिका सिंह ने बताया, “मैंने ऑनलाइन वोटर आईडी के लिए आवेदन किया, लेकिन पोर्टल मेरी जन्मतिथि नहीं ले रहा था. फिर मैं मटुंगा ऑफिस गई, लेकिन वहां भी अधिकारियों ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल खुलने पर ही रजिस्ट्रेशन होगा. कई कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिली.”

एक अन्य किशोर दीपिंदर सिंह ने कहा, “मैंने अक्टूबर में 18 साल पूरे किए, लेकिन वेबसाइट मेरी आवेदन स्वीकार ही नहीं कर रही थी. कई बार प्रयास किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.”

राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस मसले पर कई राजनीतिक नेताओं ने चिंता जताई है. बीजेपी नेता और पूर्व कांग्रेस पार्षद रवि राजा ने कहा, “मेरे पास भी कई लोग आए जिन्होंने बताया कि उनके बच्चे 18 साल के हो गए हैं लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पा रहा. मैं इस मुद्दे को वरिष्ठ नेताओं और चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने रखूंगा.”

कांग्रेस नेता अवनीश तिरथ सिंह, जो मुंबई कांग्रेस के नॉर्थ इंडियन सेल के प्रमुख हैं, ने कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को मौका नहीं मिलेगा. यह दिखाता है कि सरकार युवाओं की आवाज से डरती है. उनकी शिकायतें सुनी नहीं जा रही हैं.”

