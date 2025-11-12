मुंबई: BMC इलेक्शन के लिए कांग्रेस में टिकटों की मारामारी, अब तक 1200 दावेदारों के आवेदन आए

मुंबई में ब्रृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. कांग्रेस में टिकट के लिए उम्मीदवारों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है. पार्टी ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर से बढ़ाकर अब 14 नवंबर कर दी है.

और पढ़ें

पार्टी प्रवक्ता और मीडिया कोऑर्डिनेटर सुरेशचंद्र राजहंस ने बताया कि अब इच्छुक उम्मीदवार दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक मुंबई कांग्रेस कार्यालय ‘राजीव गांधी भवन’ से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं. फॉर्म जमा करने की अवधि 14 नवंबर 2025 तक के लिए अब बढ़ा दी गई है.

अब तक 1200 दावेदारों ने दिया आवेदन

कांग्रेस के मुताबिक, अब तक 1,200 से ज्यादा दावेदारों ने बीएमसी चुनाव में पार्टी टिकट पर मैदान में उतरने के लिए आवेदन किया है. पार्टी को अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है.

बीएमसी चुनाव को लेकर उत्साह

राजहंस ने बताया कि फॉर्म वितरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और यह बीएमसी चुनाव की तैयारी का हिस्सा है.

मुंबई महानगरपालिका चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. राजहंस के अनुसार, पार्टी को टिकट चाहने वाले दावेदारों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है.

Advertisement

44 महीने बाद हो रहे बीएमसी चुनाव

44 महीने बाद हो रहे ब्रृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव जनवरी 2026 में होने की संभावना है. इन चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अभी से संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि मुंबई में अपनी पकड़ मजबूत की जा सके.

इससे पहले महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने आगामी बीएमसी चुनावों के लिए वार्ड सीमाओं को मंजूरी दे दी है.

मुंबई में आखिरी बार बीएमसी के चुनाव फरवरी 2017 में हुए थे. 227 सीटों वाले बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने सबसे ज्यादा 84 सीटें जीती थीं. बीजेपी सिर्फ तीन सीटें पीछे रह गई थी. यानी 81 सीटों पर चुनाव जीतकर दमखम दिखाया था. इसके अलावा कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थीं.

---- समाप्त ----