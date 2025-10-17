क्रिप्टोकरेंसी में निवेश और हाई रिटर्न के नाम पर युवक से 27 लाख की ठगी

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक 40 साल के व्यक्ति ने हाई रिटर्न के लालच में आकर 27 लाख रुपये गंवा दिए. क्रिप्टोकरेंसी निवेश के नाम पर शख्स के साथ ये घोटाला हुआ. एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

निवेश के लिए उकसाकर धोखाधड़ी

कल्याण क्षेत्र के कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज अपनी शिकायत में, व्यक्ति ने कहा कि कोल्हापुर निवासी धीरज साकलकर ने इस साल मई और जुलाई के बीच उसे डिजिटल संपत्तियों में निवेश करने के लिए उकसाकर उसके साथ धोखाधड़ी की.

30 प्रतिशत रिटर्न का झूठा वादा

उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने क्रिप्टो निवेश पर 30 प्रतिशत रिटर्न का वादा किया था और उसने कई किश्तों में लगभग 27 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. हालांकि, महीनों के इंतजार के बाद, उसे न तो वादा किया गया रिटर्न मिला और न ही मूल निवेश. उन्होंने बताया कि अंततः आरोपी से संपर्क नहीं हो पाया. कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी का पता लगाने और ठगी गई राशि की वसूली के प्रयास जारी हैं.

बता दें कि निवेश के नाम पर ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है बल्कि आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं.

