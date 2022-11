दो धड़ों में बंटी शिवसेना क्या एक होगी, 2024 में चेहरा कौन? एकनाथ शिंदे ने दिया ये जवाब

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का तख्तापलट कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को मुंबई में चल रहे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने से लेकर कई मुद्दों पर खुलकर बात की. साथ ही सीएम ने कहा कि वह बाल साहेब ठाकरे की विचाराधारा को लेकर चल रहे हैं और एक कॉमनमैन की तरह सरकार चला रहे हैं. शिंदे से 2024 के विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरे बनने और दो धड़ों में बंट चुकी शिवसेना के भविष्य में एक होने को भी लेकर सवाल पूछे गए.



महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सवाल किया गया कि क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा होंगे, इस पर उन्होंने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया. शिंदे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा सभी ने देखा है. मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूं और मेरी क्या आवश्यकता. मुझे अभी जो मौका मिला है, इसका उपयोग करूंगा. जनता के लिए विकास का काम करूंगा, किसान का फायदा करूंगा.

एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि मैं दोबारा सीएम बनूंगा कि नहीं? काम अच्छा करना हमारे हाथ में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसे बनना है, ये जनता तय करेगी. इस तरह से शिंदे ने आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर खुलकर कोई बात नहीं की. उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो सीएम चेहरा होंगे या नहीं.

दो धड़ों में बंटी शिवसेना क्या एक होगी?

शिवसेना दो धड़ों में बंट चुकी है. शिवसेना के एक धड़े की कमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथ में तो शिवसेना के दूसरे धड़े की बागडोर उद्धव ठाकरे के पास है. इस तरह से दोनों ही शिवसेना पर अपना-अपना क्लेम कर रखा है. ऐसे में एकनाथ शिंदे से इंडिया टुडे कॉनक्लेव के मंच पर पूछा गया कि भविष्य में क्या शिवसेना के दोनों धड़े एक हो सकते हैं. इस पर शिंदे ने कहा कि यहां कोई IF AND BUT नहीं है. अभी हमारी यहां पर सरकार है. गठबंधन में काम कर रहे हैं. अभी अकेले हम बाला साहेब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं.

शिंदे ने कहा कि यह बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों की शिवसेना है. बालासाहेब के असली उत्तराधिकारी उनके विचारों के उत्तराधिकारी हैं. बालासाहेब की आकांक्षाओं को पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं. शिंदे ने कहा कि बालासाहेब का एक बयान था कि मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाओ, मैं कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दूंगा और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करूंगा. पीएम मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया है और राम मंदिर बनाया जा रहा है.

शिंदे ने कहा, एकनाथ एक बार जो कमिटमेंट कर देता है तो फिर पीछे नहीं हटता. एक फिल्म में भी यही डायलॉग है, हम अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते हैं, उसके लिए फिर कोई कदम क्यों न उठाना पड़े. हम बाला साहेब की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, जिन्हें साथ आना है, वो आएं. हम कह चुके हैं कि असली शिवसेना हम हैं, क्योंकि हम बाला साहेब के विचारों को लेकर चल रहे हैं. बाला साहेब के नाम पर 750 क्लीनिक खोल रहे हैं.

उद्धव ठाकरे का इसलिए छोड़ा साथ

हालांकि, एकनाथ शिंदे ने यह जरूर कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक समय बीजेपी के साथ मिलने के लिए मनाने की कोशिश की थी, क्योंकि शिवसेना के लिए बीजेपी स्वाभाविक रूप से गठबंधन की सहयोगी थी. दुख की बात है कि यह हो नहीं सका, जिसके बाद ही हमें यह कदम उठाना पड़ा. यह कैसे हुआ और क्यों हुआ. इस बात को महाराष्ट्र में हर कोई जानता है. यह कुछ हासिल करने या मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं था. हमने (शिवसेना) बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था और जनादेश शिवसेना-बीजेपी गठबंधन को मिला था, लेकिन जनता की मर्जी के खिलाफ 2022 में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी. हमारे विधायक भी इसके पक्ष में नहीं थे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा, 'जो होना था, हो गया. हमने कुछ भी गलत नहीं किया है. यह लोगों का जनादेश था कि महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना के स्वाभाविक गठबंधन की सरकार बने. बालासाहेब भी यही चाहते थे और हमने उसी काम को किया है. महाविकास अघाड़ी में रहते हुए विधायकों के काम नहीं हो रहे थे. शिवसेना के विधायक लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे. राज्य में हमारी सरकार में बावजूद हमारे कार्यकर्ता न्याय नहीं मिल रहा था. हममें से कई लोगों ने उद्धव ठाकरे को समझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके. इसके बाद ही यह कदम उठाना पड़ा.'