महाराष्ट्र के हिंगोली में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.2 रही तीव्रता

महाराष्ट्र के हिंगोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई. भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है. भूकंप के झटके रात करीब 12.41 के आसपास महसूस किए गए थे.

इससे पहले मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले में 2.6 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया था. शाम 7.28 बजे आए भूकंप का केंद्र पुणे से 21 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित पुरंदर तालुका में 12 किलोमीटर की गहराई में स्थित था.

An earthquake of magnitude 3.2 occurred in Hingoli, Maharashtra at 12.41 am: National Centre for Seismology