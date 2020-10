महाराष्ट्र की मंत्री को 3 महीने की सजा, कोर्ट ने माना पुलिसकर्मी को पीटने का दोषी

महाराष्‍ट्र की एक अदालत ने गुरुवार को एक पुलिसकर्मी की पिटाई के कई साल पुराने मामले में महाराष्ट्र की मंत्री यशोमति ठाकुर को सजा सुनाई है. अदालत ने पुलिसकर्मी की पिटाई के आठ साल पुराने मामले में मंत्री यशोमति ठाकुर को तीन महीने सश्रम कारावास और 15,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अमरावती की जिला और सत्र अदालत ने इस मामले में महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर के ड्राइवर सहित 3 अन्य लोगों को भी दोषी माना. अदालत ने उन्हें तीन महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. जज उर्मिला जोशी ने प्रत्येक पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.

Maharashtra: Court sentences Women and Child Development Minister Yashomati Thakur to three months' imprisonment and Rs 15,000 fine in eight-year-old case of assault on policeman