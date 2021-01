AIMIM सांसद ने वीडियो जारी कर किया दावा, सड़क पर रिवाल्वर लहरा रहे शिवसैनिक

AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने एक वीडियो ट्वीट कर आरोप लगाया है कि पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक शिवसैनिक सड़क पर पिस्तौल लहरा रहा था और आमने-सामने से गुजर रहे लोगों को धमकी दे रहा था.

सांसद इम्तियाज जलील ने इसकी शिकायत महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजीपी से की है. तस्वीरें पोस्टकर उन्होंने पूछा है कि क्या इस गुंडागर्दी के लिए कोई कार्रवाई होगी.

औरंगाबाद के सासंद इम्तियाज जलील ने ट्वीट कर कहा है, "ये महाराष्ट्र के पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वे की तस्वीर है, वाहर पर लोगो सब कहानी कहता है, शुक्रवार रात को शिवसैनिक रिवॉल्वर लहरा रहे हैं और अपनी गाड़ी के लिए रास्ता बना रहे हैं, क्या राज्य के गृह मंत्री और डीजी इसका संज्ञान ले सकते हैं.

देखें: आजतक LIVE TV



इम्तियाज जलील ने कहा कि ये घटना मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर लोनावला के नजदीक हुई है. उन्होंने कहा कि मुंबई से लौटते वक्त उसके एक कार्यकर्ता ने इस वीडियो को बनाया है. उन्होंने कहा कि इस वीडियो में शिवसैनिक अपने SUV के लिए पिस्टल लहरा रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं.

@AnilDeshmukhNCP @DGPMaharashtra @OfficeofUT this is on Pune Mumbai expressway in Maharashtra.! The logo on the vehicle says it all! Shiv Sainiks brandishing revolvers while trying to make way for their vehicle on Friday night. Can HM/ DG take note of this lawlessness.! pic.twitter.com/HIPZF0AN2z