बाजार में चहल-पहल के बीच खरीदारी में जुटी थी भीड़... तभी नाले की तरफ गई नजर तो उड़ गए होश

महाराष्ट्र के ठाणे में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां कालीयन के एपीएमसी मार्केट में गुरुवार की सुबह लोग अपनी रोजमर्रा की खरीदारी में व्यस्त थे. सब्जी और फलों की चहल-पहल, दुकानदारों की आवाजें और हलचल के बीच किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी नजरों के सामने क्या आने वाला है.

बाजार में मौजूद लोग तब सन्न रह गए, जब उनकी नजर नाले की तरफ गई. वहां युवक का शव पड़ा हुआ था. पास से गुजर रहे लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

एजेंसी के अनुसार, मृतक लगभग 25 वर्षीय युवक था. उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. शुरुआती जांच में शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे लगता है कि युवक पर पत्थरों से हमला किया गया. हालांकि, मौत की असली वजह ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी.

यह भी पढ़ें: होटल, हनीमून और कत्ल... राजा की लाश मिली, सोनम कहां है? सवालों में उलझी शिलांग ट्रिप की कहानी

पुलिस ने बताया कि यह मामला हत्या का माना जा रहा है. इस संबंध में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है. बाजार में भीड़भाड़ के बीच नाले में लाश मिलने के बाद आसपास इलाके में सनसनी फैल गई. शव को तुरंत कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ कर जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक के साथ यह घटना कहां हुई और उसे नाले तक कौन या कौन लोग लेकर आए.

Advertisement

एपीएमसी मार्केट काफी व्यस्त रहता है. यहां गुरुवार की सुबह लोग अपने काम और खरीदारी में मशगूल थे. मगर, नाले की तरफ झांकते ही जो दृश्य सामने आया, उसने सभी के होश उड़ा दिए. यहां नाले में युवक का शव मिला है. शुरुआती जांच में चोट के निशान मिले हैं. पुलिस फिलहाल मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है.

---- समाप्त ----