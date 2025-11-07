scorecardresearch
 

'दोषी को बख्शा न जाए...', पुणे लैंड स्कैम में बेटे पार्थ पर लगे आरोपों पर बोले अजित पवार

मीडिया से बातचीत में अजित पवार ने कहा कि विवादित भूमि सौदा रद्द कर दिया गया है और इस मामले की उच्चस्तरीय जांच समिति बनाई गई है. यह हलचल उस समय तेज हुई जब राजस्व सचिव की अंतरिम रिपोर्ट में पुणे की एक जमीन सौदेबाजी में गंभीर अनियमितताओं की बात सामने आई

अजित पवार ने कहा कि वे पिछले 35 वर्षों से राजनीति में हैं और हमेशा नियमों के अनुसार काम किया है. (File Photo- ITG)
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार शुक्रवार को कथित पुणे भूमि घोटाले में अपने बेटे पार्थ पवार का नाम सामने आने के बाद संकट प्रबंधन में जुटे दिखाई दिए. पूरे दिन वे एक के बाद एक अहम बैठकों में व्यस्त रहे. पहले एनसीपी (अजित गुट) के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे से देवगिरी स्थित आवास पर चर्चा की और फिर देर शाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके बंगले पर मुलाकात की.

दरअसल, यह हलचल उस समय तेज हुई जब राजस्व सचिव की अंतरिम रिपोर्ट में पुणे की एक जमीन सौदेबाजी में गंभीर अनियमितताओं की बात सामने आई. रिपोर्ट में बताया गया कि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में कई नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिससे सरकार की साख पर सवाल खड़े हुए हैं.

डील रद्द, जांच समिति गठित

बैठकों के बाद मीडिया से बातचीत में अजित पवार ने कहा कि विवादित भूमि सौदा रद्द कर दिया गया है और इस मामले की उच्चस्तरीय जांच समिति बनाई गई है. इस समिति में अपर मुख्य सचिव (राजस्व) और पुणे संभागीय आयुक्त शामिल होंगे. समिति को एक महीने में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

'35 साल की राजनीति में कभी गलत का समर्थन नहीं किया'

अपने बचाव में पवार ने कहा कि वे पिछले 35 वर्षों से राजनीति में हैं और हमेशा नियमों के अनुसार काम किया है. उन्होंने कहा, “मैंने मुख्यमंत्री फडणवीस से खुद आग्रह किया है कि इस मामले की पूरी जांच कराई जाए. अगर कोई दोषी पाया जाता है, चाहे वह मेरा परिवार ही क्यों न हो, किसी को बख्शा न जाए.”

उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी अफसरों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी दबाव या नाम का इस्तेमाल कर अनुचित काम न करें.

पार्थ पवार पर FIR नहीं

अजित पवार ने स्पष्ट किया कि इस डील में कोई वास्तविक लेन-देन नहीं हुआ था और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. उन्होंने बताया कि राजस्व मंत्री बावनकुले ने स्पष्ट किया है कि FIR में केवल वे लोग शामिल किए गए हैं जो पंजीकरण के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित थे, इसलिए पार्थ पवार का नाम FIR में नहीं है.

राजनीतिक माहौल गर्माया

इस पूरे विवाद ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है. विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी नेता अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पवार गुट इसे “निष्पक्षता और पारदर्शिता का उदाहरण” बता रहा है.

