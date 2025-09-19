रांची: प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

झारखंड की राजधानी रांची के इरबा इलाके में शुक्रवार को एक प्लास्टिक निर्माण फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. घटना के समय फैक्ट्री में काम चल रहा था या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकी है. पुलिस ने बताया कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ओरमांझी थाना प्रभारी अनिल कुमार तिवारी के अनुसार आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को बुलाया गया, तीन फायर टेंडर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए हैं. आग इतनी भीषण है कि घंटों बाद भी नियंत्रण में नहीं आ सकी है. फैक्ट्री परिसर से उठता धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा है.

प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग

अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए जांच जारी है. आग बुझने के बाद ही नुकसान का आकलन किया जा सकेगा. फैक्ट्री में प्लास्टिक के कच्चे और तैयार माल की बड़ी मात्रा मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैल गई.

स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो. दमकलकर्मियों ने बताया कि फैक्ट्री परिसर में पानी की आपूर्ति और पर्याप्त संसाधन जुटाए जा रहे हैं.

आग पर काबू पाने की कोशिश जारी

इस घटना के बाद क्षेत्र के लोग दहशत में हैं. प्रशासन ने अपील की है कि लोग जहां आग लगी है वहां आसपास न जाएं. घटना पर उच्चाधिकारियों की नजर बनी हुई है. नुकसान कितना हुआ है इसका स्पष्ट आकंड़ा आग पर पूरी तरह काबू करने के बाद ही सामने आएगा.

